Junior ingenjör inom inbyggda system

Är du i början av din karriär och brinner för inbyggda system? Vill du arbeta med innovativa produkter i teknikens framkant tillsammans med erfarna ingenjörer? Då kan detta vara din chans att ta nästa steg! Hos vår kund i Jordbro får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där kreativitet, ansvar och samarbete står i centrum.
OM TJÄNSTEN
Vår kund befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu att förstärka sitt team inom produktutveckling. De har redan ett starkt utvecklingsteam med fem erfarna ingenjörer som arbetar tillsammans för att nå företagets mål. Produkterna består av snabba elektromekaniska ventiler som, tack vare sina unika egenskaper, möjliggör nya lösningar för reglering av tryckluft och vätskor. För att uppnå detta krävs både innovativ mekanikdesign och smarta elektroniska lösningar, kombinerat med regleralgoritmer anpassade för maximal prestanda.
Tjänsten är långsiktig, så länge alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett framåtsträvande företag
• Att arbeta med seniora och kompetenta kollegor
• Frihet under ansvar i ditt arbete dedikerad
• En konsultchef från Academic Work
Dina arbetsuppgifter
Projektet som behöver förstärkas har en grundläggande konstruktion men ska nu tas till nästa nivå - förfinas och optimeras. Förutom hårdvara behöver mjukvaran anpassas till produkten och systemet, där smarta lösningar är avgörande för att optimera prestandan. Det dagliga arbetet innefattar programmering, beräkningar, simuleringar, verifiering och testning. Kontakt med underleverantörer och slutkunder är också en naturlig del av rollen. Att förstå och dokumentera krav är avgörande för att nå en stabil och pålitlig lösning.
Tjänsten är hybrid - arbetsuppgifterna avgör om du behöver vara på plats eller kan arbeta på distans. Några resor per år till kunder och leverantörer förekommer.
• Programmering i C
• Beräkningar, simuleringar, verifieringar och testning
• Kontakt med underleverantörer och slutkund
• Teknisk dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Har en civilingenjörsutbildning inom mekatronik, elektronik, inbyggda system eller motsvarande erfarenhet
• Har goda kunskaper i programmering, särskilt i C, samt är bekant med inbyggda system
• Har kunskap inom elektronik, inklusive att läsa kretsscheman och datablad
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Praktisk erfarenhet av liknande system, både professionellt och på hobbynivå (t.ex. ESP32, Raspberry Pi, Arduino)
• Erfarenhet av styrning av elektromekanik eller pneumatik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Respektfull
Delar av arbetet kräver att du kan jobba självständigt och strukturerat. Vi tror att du är både teoretisk och praktiskt lagd med ett tekniskt djup och viljan att förstå hur allt hänger ihop. Arbetet sker i projektform och även om var och en har ett eget ansvarsområde så är det högt i tak, och alla hjälps åt för att komma närmare målet.
