Junior HR-administratör till offentlig sektor!
2026-02-11
Är du i början av din karriär inom HR och lön, men har redan hunnit skaffa dig en stark systemförståelse? Vill du arbeta verksamhetsnära i ett spännande uppgraderingsprojekt och bidra till att utveckla smartare processer? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en HR-administratör med intresse för system, processutveckling och löneadministration till ett uppdrag på plats i Jönköping. Uppdraget förväntas starta i juli månad 2026
Om uppdraget
Du kommer att ha en viktig roll i ett pågående uppgraderingsprojekt av HR-modulen i IFS. Rollen kombinerar operativ administration med deltagande i projekt och verksamhetsutveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Delta i och/eller driva delar av uppgraderingen av IFS HR-modul
Arbeta med utveckling av processer inom tid- och löneadministration
Säkerställa systemsamordning mellan IFS och Personec P/Visma
Bidra med både verksamhets- och systemperspektiv
Stötta organisationen i effektivisering av flöden och arbetssätt
Det här är en roll för dig som både förstår detaljerna i löneadministration och samtidigt kan se helheten i system och processer
Vi söker dig som har:
Godkänd gymnasieutbildning
Erfarenhet av processer inom tidsredovisning och löneadministration
Erfarenhet av systemsamordning mellan IFS och Personec P/Visma
Kunskap om kollektivavtalet BÖK Energi
Erfarenhet av (del)projektledning inom IFS HR-moduluppgradering
Minst en tidigare erfarenhet från energibranschen
Kunskap inom IFS Aurena och IFS Cloud
Förmåga att kombinera systemperspektiv med verksamhetsförståelse
Flytande språkkunskaper i svenska både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från säkerhetsklassad verksamhet
Erfarenhet från offentlig sektor
Eftergymnasial utbildning/kurser inom Lön, HR Administration eller Systemutveckling
Praktisk information
Plats: Jönköping
Omfattning: Heltid 100 % på plats
Uppdragsperiod: 1 juli 2026 - 31 december 2026
Option: Möjlighet till förlängning
