Junior HR-administratör till offentlig sektor!

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Jönköping
2026-02-11


Är du i början av din karriär inom HR och lön, men har redan hunnit skaffa dig en stark systemförståelse? Vill du arbeta verksamhetsnära i ett spännande uppgraderingsprojekt och bidra till att utveckla smartare processer? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Vi söker nu en HR-administratör med intresse för system, processutveckling och löneadministration till ett uppdrag på plats i Jönköping. Uppdraget förväntas starta i juli månad 2026
Om uppdraget
Du kommer att ha en viktig roll i ett pågående uppgraderingsprojekt av HR-modulen i IFS. Rollen kombinerar operativ administration med deltagande i projekt och verksamhetsutveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:

Delta i och/eller driva delar av uppgraderingen av IFS HR-modul

Arbeta med utveckling av processer inom tid- och löneadministration

Säkerställa systemsamordning mellan IFS och Personec P/Visma

Bidra med både verksamhets- och systemperspektiv

Stötta organisationen i effektivisering av flöden och arbetssätt

Det här är en roll för dig som både förstår detaljerna i löneadministration och samtidigt kan se helheten i system och processer
Vi söker dig som har:
Godkänd gymnasieutbildning

Erfarenhet av processer inom tidsredovisning och löneadministration

Erfarenhet av systemsamordning mellan IFS och Personec P/Visma

Kunskap om kollektivavtalet BÖK Energi

Erfarenhet av (del)projektledning inom IFS HR-moduluppgradering

Minst en tidigare erfarenhet från energibranschen

Kunskap inom IFS Aurena och IFS Cloud

Förmåga att kombinera systemperspektiv med verksamhetsförståelse

Flytande språkkunskaper i svenska både i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet från säkerhetsklassad verksamhet

Erfarenhet från offentlig sektor

Eftergymnasial utbildning/kurser inom Lön, HR Administration eller Systemutveckling

Praktisk information
Plats: Jönköping

Omfattning: Heltid 100 % på plats

Uppdragsperiod: 1 juli 2026 - 31 december 2026

Option: Möjlighet till förlängning

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
