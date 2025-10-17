Junior HR Business Partner
DOZ Apotek letar nu efter nästa stjärna till rollen som junior HR Business Partner. Vi letar efter dig som brinner för att coacha och stödja chefer och agera affärspartner för ett verksamhetsområde. Du gillar att agera bollplank och stötta chefer i högt och lågt. Passar det in på dig? Välkommen med din ansökan!
Vad ska du göra?
DOZ Apotek har idag ca 70 apotek som är uppdelade i 4 geografiska regioner. I din roll som HRBP kommer du att bli en affärspartner för en av dessa regioner och stötta apotekscheferna inom regionen såväl strategiskt som operativt inom alla HR områden. Du kommer vara en del av den regionala ledningsgruppen tillsammans med övriga regionala resurser och du kommer därmed jobba nära den regionala försäljningschefen som leder arbetet inom regionen. Parallellt med detta kommer du stötta hela organisationen inom ett specialområde (som kan vara t.ex arbetsmiljö, employer branding, rekrytering, medarbetarundersökning etc.)
Vem är du?
Du har ett stort engagemang och intresse för HR-frågor. Som person är du van vid att ta egna initiativ och vara självgående inom ditt område. Du är noggrann, strukturerad, flexibel och service-minded, med en god förmåga att prioritera. Vi värdesätter dessutom att du är lösningsorienterad, har integritet, uppvisar ett positivt och prestigelöst förhållningssätt och har en rejäl portion humor! Har du erfarenhet från en snabbrörlig organisation ser vi det som meriterande, likaså om du jobbat inom apoteksbranschen eller retail.
Du känner dig trygg i fackliga förhandlingar och har erfarenhet av att hålla utbildningar inom dina områden. Du har också en universitetsutbildning inom personalvetenskap eller liknande.
Vi vet att rätt personlighet gör skillnad. Som HRBP är du inte bara en rådgivare - du är en relationsbyggare och kulturbärare. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper i urvalet.
Du delar dessutom DOZ Apoteks värderingar: Tillsammans, Nytänkande, Ansvar, Respekt, Kunden i centrum.
Vad erbjuder vi dig?
Du välkomnas till ett härligt, prestigelöst HR-team som tar hand om varandra, tycker det är viktigt att ha kul på jobbet och brinner för kundmötet. Du rapporterar till HR-chef och teamet består av ytterligare två HR BP och en HR & Payroll administratör.
Vår organisation präglas av korta beslutsvägar som ger dig som medarbetare möjlighet att vara med och påverka samt att utvecklas.
Hos oss på DOZ Apotek får du vara med om ett spännande kapitel då vi är en starkt växande aktör inom apoteksbranschen i Sverige. Vi erbjuder en marknadsmässig lön, trevliga kontorslokaler vid Södra station och härliga kollegor! Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillämpad provanställning på 6 månader.
Låter det här som en utmaning för dig? Sök då tjänsten snarast. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 30 november 2025. För frågor om tjänsten, kontakta HR-chef Karin Murphy, karin.murphy@dozapotek.se
Välkommen till ett apotek som vågar tänka nytt!
DOZ Apotek arbetar dagligen för ett friskare Sverige. DOZ Apotek öppnade sitt första svenska apotek i Eskilstuna i februari 2010, då under namnet DocMorris, under åren 2013 - 2022 gick vi även under namnet LloydsApotek. Idag driver företaget ett 70-tal fysiska apotek runt om i landet och erbjuder en komplett e-handel med läkemedel och ett brett sortiment inom egenvård. DOZ Apotek är ett nytänkande apotek som genom rådgivning och tjänster vill inspirera till att leva ett mer hälsosamt liv. Hos DOZ Apotek möter kunden kompetent och välutbildad personal som är experter inom receptbelagda. Så ansöker du
