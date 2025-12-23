Junior HR administratör | Manpower | Södertälje
Har du en examen inom personalvetenskap och vill utvecklas inom HR-administration? Vi på Manpower söker nu en junior HR-administratör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Södertälje. I rollen som junior HR-administratör får du arbeta nära rekryteringsprocessen och stötta med administration, koordinering och dokumentation. Vill du ta nästa steg inom HR och rekrytering? Skicka in din ansökan redan idag!
Ort: Södertälje
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till juni 2026
Övrig information: Delvis hybrid, två dagar i veckan på kontoret
Om jobbet som junior HR-administratör:
Som junior HR-administratör hos Manpower och ute hos vår kund i Södertälje kommer du att vara ett viktigt stöd i rekryteringsprocessens administrativa delar. Du arbetar strukturerat och serviceinriktat och bidrar till att processerna flyter på smidigt. Rollen passar dig som vill utvecklas inom HR och få praktisk erfarenhet av rekryteringsadministration i en professionell miljö.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Bistå med administration i rekryteringsprocessen
* Hantera dokumentation, annonsering och kandidathantering
* Koordinera intervjuer och kommunicera med kandidater
* Stötta HR-teamet i löpande administrativa uppgifter
Den vi söker:
Vi söker dig som har en examen inom personalvetenskap eller motsvarande och som vill bygga vidare på din kompetens inom HR-administration. Du är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får arbeta serviceinriktat och administrativt. Har du erfarenhet av volymrekrytering är det meriterande, men det viktigaste är att du har driv, engagemang och en vilja att utvecklas.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* Examen inom personalvetenskap eller motsvarande.
* Gärna erfarenhet av volymrekrytering.
* Administrativt lagd och strukturerad.
* Goda kunskaper i svenska och engelska.
* Driv, engagemang och vilja att utvecklas inom HR.
Om Manpower:
Som konsult hos Manpower får du en trygg anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Du får dessutom möjlighet att ha ett årligt karriärsamtal med din personliga konsultchef som hjälper dig att utvecklas i din karriär.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
