Junior Företagsrådgivare
2026-02-25
Vill du börja din karriär inom telekomförsäljning och företagsrådgivning i en dynamisk och lärorik miljö? Vi söker nu en junior företagsrådgivare som vill utvecklas i rollen och bidra till att skapa värde för våra företagskunder.
Din roll
Som junior företagsrådgivare blir du en del av vårt säljteam och arbetar med att bygga relationer, identifiera kundbehov och presentera telekomlösningar anpassade för företagskunder. Du får en tydlig introduktion och nära stöd från erfarna kollegor samtidigt som du successivt tar större ansvar i säljarbetet.
Arbetstider:
Heltid, måndag-fredagDina arbetsuppgifter
Kontakt med potentiella och befintliga företagskunder via telefon och digitala kanaler
Identifiera kundbehov och föreslå passande telekomlösningar
Boka och genomföra kundmöten tillsammans med seniora rådgivare
Följa upp offerter och säkerställa att avtal slutförs
Dokumentera kunddialoger och uppdatera CRM-systemet
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet av försäljning eller kundkontakt, gärna B2B
Är kommunikativ, engagerad och kundfokuserad
Vill utvecklas inom telekom och lära dig tekniska lösningar
Arbetar strukturerat och drivs av att nå mål
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Fast lön + prestationsbaserad provision
Strukturerad introduktion och löpande utbildning
Stöd från erfarna kollegor och moderna arbetsverktyg
Goda möjligheter till intern utveckling och karriärvägar
En inkluderande och positiv arbetsmiljö
