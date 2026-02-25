Junior Företagsrådgivare

Officecloud Sweden AB / Säljarjobb / Malmö
2026-02-25


Publiceringsdatum
2026-02-25

Om tjänsten
Vill du börja din karriär inom telekomförsäljning och företagsrådgivning i en dynamisk och lärorik miljö? Vi söker nu en junior företagsrådgivare som vill utvecklas i rollen och bidra till att skapa värde för våra företagskunder.
Din roll
Som junior företagsrådgivare blir du en del av vårt säljteam och arbetar med att bygga relationer, identifiera kundbehov och presentera telekomlösningar anpassade för företagskunder. Du får en tydlig introduktion och nära stöd från erfarna kollegor samtidigt som du successivt tar större ansvar i säljarbetet.
Arbetstider:
Heltid, måndag-fredag

Dina arbetsuppgifter
Kontakt med potentiella och befintliga företagskunder via telefon och digitala kanaler

Identifiera kundbehov och föreslå passande telekomlösningar

Boka och genomföra kundmöten tillsammans med seniora rådgivare

Följa upp offerter och säkerställa att avtal slutförs

Dokumentera kunddialoger och uppdatera CRM-systemet

Vi söker dig som

Har några års erfarenhet av försäljning eller kundkontakt, gärna B2B

Är kommunikativ, engagerad och kundfokuserad

Vill utvecklas inom telekom och lära dig tekniska lösningar

Arbetar strukturerat och drivs av att nå mål

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Vi erbjuder

Fast lön + prestationsbaserad provision

Strukturerad introduktion och löpande utbildning

Stöd från erfarna kollegor och moderna arbetsverktyg

Goda möjligheter till intern utveckling och karriärvägar

En inkluderande och positiv arbetsmiljö

Start april. Urval sker löpande - skicka din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7261521-1861164".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Officecloud Sweden AB (org.nr 559065-7812), https://officecloud.teamtailor.com
Riggaregatan 53 (visa karta)
211 13  MALMÖ

Arbetsplats
OfficeCloud

Jobbnummer
9763517

