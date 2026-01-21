Junior Data- & Supportingenjör till Helsingborg
2026-01-21
Är du redo att börja arbeta som Teknisk support eller du examen som högskoleingenjör i juni 2025 och vill ha en varierad och utvecklande roll där teknik, data och hållbarhet möts? Vill du vara en del av ett mindre men snabbväxande företag i fordonsbranschen med stor påverkan på marknaden? Då har vi tjänsten för dig!
OM TJÄNSTEN:I rollen som Junior Teknisk Supportingenjör får du en central position i företaget. Du är den som har kontakt med kunder, stöttar vid installationer och felsökning samt fångar upp idéer för produktförbättringar och vidareutveckling. Du kommer också arbeta nära utvecklingsteamet och vara med och driva förbättringsprojekt.
En vanlig arbetsdag innebär att hantera en varierad mix av supportärenden via telefon och mail. Ärendena spänner över allt från att mappa bridgear till fordonets bussystem, till uppgraderingar av enheter och felsökning av inloggningsproblem eller behörigheter. Du kommer ofta att arbeta med komplexa felsökningar där du använder din problemlösningsförmåga och kommunikation med kund för att ringa in problem och hitta rätt lösning. Vid behov samarbetar du med utvecklare och andra kollegor.
Rollen innebär också möjlighet att arbeta med interna förbättringar, som att effektivisera supportsystem genom exempelvis automatisering och Jira-hantering. Med ökad erfarenhet kan du få ta emot mer avancerade tekniska förfrågningar, som att extrahera historisk data efter incidenter eller hjälpa kunder med specialanpassade lösningar.
Ett exempel är arbetet med ett Battery Monitoring System (BMS), där historisk data använts för att bygga modeller som förutsäger elfordons räckvidd under olika temperaturförhållanden. Projektet bedrevs i nära samarbete med både utvecklare och projektledare, och ger dig utrymme för att påverka produktens utveckling.
För den här rollen söker vi just nu två profiler: en som vill fokusera mer på programmering och en som vill arbeta mer mot kundnära uppgifter. Därför finns det stora möjligheter att forma rollen efter ditt intresse - till exempel kan du få jobba mer med programmering, dataanalys, kundrelationer eller produktutveckling, beroende på vad som motiverar dig mest.
ARBETSUPPGIFTER:Vara företagets ansikte utåt och stöd vid tekniska frågor från kunder
Utföra felsökning och analys av inkommande ärenden
Driva och följa upp produktförbättringar och tekniska idéer
Samarbeta med utvecklare och bidra till datadriven utveckling
Arbeta med teknisk dokumentation och supportmaterial
Förbereda bridgear för leverans, vilket innefattar att flasha rätt mjukvara och säkerställa funktionalitet.
Hanterar RMA-ärenden och försöker återställa enheter vid fel, t.ex. genom omflashning.
VI SÖKER DIG SOM:Har eller tar examen som högskoleingenjör inom exempelvis systemutveckling, datateknik eller liknande.
Har ett stort teknik- och IT-intresse, gärna inom programmering, system eller dataanalys
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi ser det som meritande om du har:
Hobby projekt inom relevant område
Som person tror vi tror att du är analytiskt lagd, lösningsorienterad och tycker om att bygga goda relationer. Du vill utvecklas, påverka och vara en viktig del av ett företag som satsar på framtiden, både tekniskt och hållbart. För att lyckas i den här rollen tror vi att du nyfiken, ambitiös och gillar att ha många bollar i luften.
OM KUNDFÖRETAGET: Företaget grundades 2004 och firade nyligen 20-årsjubileum. Företaget är en ledande aktör inom sitt område och har idag ca 50 % av marknaden i både Sverige och Finland. De har en stabil och lönsam verksamhet som fortsätter växa snabbt. Det en datadriven, tekniskt vass organisation med stora ambitioner och stark hållbarhetsprofil. Genom sin produkt hjälper företaget andra verksamheter att minska koldioxidutsläpp, optimera körbeteende och förebygga kostsamt underhåll. Företaget utvecklar ständigt nya tjänster och vill ligga i framkant både tekniskt och miljömässigt.
De är aktivt i fordonsbranschen och har en tydlig och viktig affärsidé: att skapa hållbara affärer som ger tillbaka till naturen. Deras tekniska plattform hjälper kunder att sänka klimatpåverkan, förbättra fordonsprestanda och ta bättre datadrivna beslut.
Med stark marknadsposition i hela Norden och en familjär företagskultur, får du här en chans att påverka på riktigt. Du arbetar nära dina kollegor och är med och driver företaget vidare in i nästa fas - där både nya produkter och nya marknader står för dörren.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Flexibelt
Placering: Helsingborg
Rekryteringsansvarig: Vanessa Henrysson Roqueta
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
