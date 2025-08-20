Junior Controller till projektintensiv verksamhet
Direktrekrytering via Soros Consulting
Soros Consulting söker nu för kunds räkning en ambitiös och analytisk Junior Controller med cirka 2 års erfarenhet inom ekonomi. Rollen passar dig som vill ta nästa steg i karriären och utveckla din kompetens i en dynamisk projektmiljö där Excel och analys är viktiga delar av arbetet.
Du kommer att arbeta nära CFO och projektledare och få en central roll i budget- och uppföljningsarbetet. Rollen ger både bredd och djup - du får insyn i projektekonomi, analys och rapportering, samtidigt som du utvecklar dig mot en mer senior controllerroll.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Delta i arbetet med budgetar, prognoser och projektkalkyler
Följa upp projektens ekonomi tillsammans med projektledare
Göra avvikelseanalyser och ta fram rapporter i Excel
Delta i projektavstämningar och bidra med ekonomisk information till projektgrupper
Stötta i månadsbokslut genom att leverera underlag till redovisningsbyrå
Löpande uppföljning av intäkter, kostnader och projektbudgetar
Arbeta i Fortnox och projektsystemet BlickKvalifikationer
Ekonomexamen eller motsvarande utbildning
Ca 2 års erfarenhet inom ekonomi, redovisning eller controlling
Mycket goda kunskaper i Excel - du bör vara van att bygga rapporter och analysera data
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av projektredovisning eller budgetarbete är meriterande
Kunskap i Fortnox är meriterande
Om rollen
Placering: Hammarby Sjöstad, nära tvärbanan
Hybridmodell: 3 dagar på kontoret, 2 dagar hemifrån
Mycket fina och moderna lokaler med trevlig arbetsmiljö
Direktrekrytering - du blir anställd direkt hos vår kund
En roll med tydlig utvecklingspotential inom controlling och projektekonomi
Varför välja den här tjänsten?
Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg mot en framtida controller- eller business controller-roll. Du får arbeta i en projektintensiv organisation med stark tillväxt, där du blir en viktig del av ekonomiteamet och får kombinera det dagliga ekonomiarbetet med analys och utveckling.
