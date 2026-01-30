Junior consultant supply chain - sommarjobb
2026-01-30
Din roll
Supply chain är den magiska länken mellan inköp, logistik och försäljningsverksamheten på Lidl. Som medarbetare i vårt team arbetar du med varierande arbetsuppgifter men ditt huvudsakliga ansvar är att säkra och planera informations- och varuflödet till regioner och butik. Detta innebär en mängd spännande arbetsuppgifter så som:
* Arbeta med åtgärdshantering av kampanjartiklar.
* Vara delaktig vid säsongslistningar och försäljningsförändringar.
* Ansvara för mängdplanering och leveransproblem.
* Ta fram åtgärder vid exempelvis överbestånd samt datumkritiska artiklar.
* Bearbeta beställningar.
* Koordinera, styra och filtrera relevant information till våra regioner.
* Vid behov utveckla och optimera rutiner och processer.
För att göra detta framgångsrikt söker du självständigt information hos oss internt men även i den övriga organisationen. Du har också ett nära samarbete med våra inköpare samt med övriga medarbetare på supply chain. Vid sidan av den löpande bearbetningen av inkommande ärenden kommer även andra administrativa uppgifter tillkomma, såsom att göra rapportsammanställningar samt analysera försäljningsstatistik.
Vi söker dig som just nu studerar på högskola eller universitet, gärna inom områden såsom supply chain, logistik eller motsvarande samt har erfarenhet av arbete från dagligvaruhandeln. Du är en driven "informationssökare" med god analytisk förmåga och du tackar aldrig nej till att dyka ner i stora datamängder.
Vi ser också att:
* Du samarbetar utmärkt med olika typer av människor
* Du är lösningsorienterad och mån om att hålla deadlines
* Du är ansvarstagande inför dina arbetsuppgifter och du trivs som bäst när du får arbeta självständigt i ett högt tempo.
* Du har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
* Du har god datavana och trivs med administrativa arbetsuppgifter.
* Du har goda kunskaper i Google Workspace och speciellt Google Sheets.
* Du gärna är väl bekant med vårt sortiment.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
Vill du vara med på vår resa?
Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
* Gå in via länken "sök nu"
* Fyll i formuläret
* Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 17 februari 2026.
Tjänsten är ett sommarvikariat från och med ca maj/början av juni 2026 till och med ca 31 augusti 2026.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
Ersättning
