Junior Client Manager till välkänt varumärke
Heex AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heex AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Junior Client Manager till välkänt varumärke
Har du erfarenhet av försäljning och vill ta nästa steg? Trivs du i ett team där relationer, resultat och personlig utveckling går hand i hand? Då kan du vara nästa stjärna hos företaget vi rekryterar till!
Som Junior Client Manager får du arbeta nära privatkunder och hjälpa dem hitta smarta lösningar som verkligen gör skillnad i deras vardag. Du blir en viktig del i ett engagerat team och får vara med på en spännande resa i ett företag som växer och utvecklas.
Det här kommer du göra:
Rådgiva privatkunder och presentera lösningar som passar deras behov
Bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende
Identifiera nya möjligheter och driva hela processen från första kontakt till avslut
Följa upp och säkerställa nöjda kunder
Vi tror att du:
Har erfarenhet av B2C-försäljning och vill utvecklas i rollen
Är självgående, positiv och gillar att ta ansvar
Har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende
Trivs i ett dynamiskt team med högt tempo
Vill bidra till teamets och företagets framgång
Vi erbjuder dig:
En möjlighet att växa och utvecklas i en roll med stort ansvar
Trygg grundlön plus attraktiv provisionsmodell
Gymkort, friskvårdsbidrag och tjänstepension
Ett inkluderande team där engagemang och personlig utveckling står i fokus
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Känner du någon som skulle passa perfekt i rollen? Tipsa dem gärna! Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heex AB
(org.nr 559530-1580) Jobbnummer
9653950