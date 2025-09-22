Junior Business Controller
Vi söker en Junior Business Controller som vill ta en aktiv roll i vår kunds ekonomi- och ledningsteam. Rollen passar dig som är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i en dynamisk miljö där både analys och administration ingår.
Du kommer att bidra med finansiellt stöd och rapportering, arbeta nära både redovisningsfunktionen och verksamheten, samt vara med och förbättra processer och systemanvändning.
ArbetsuppgifterUpprätta och analysera finansiella rapporter, budgetar och prognoser.
Delta i månads- och årsbokslut.
Följa upp kassaflöde och bidra i finansiell planering.
Stödja beslutsfattande genom att leverera relevanta analyser och rekommendationer.
Säkerställa korrekt fakturahantering i samarbete med interna och externa intressenter.
Följa upp kundreskontra samt föreslå förbättringar i rutiner och processer.
Bidra till att säkerställa regelefterlevnad och efterlevnad av interna policys.
KvalifikationerAkademisk examen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande.
3-5 års erfarenhet av controlling eller ekonomistyrning.
God förståelse för redovisningsprinciper och finansiella regelverk, gärna med erfarenhet från bolag noterade i USA.
Mycket goda kunskaper i Excel och övriga Office-paketet.
Erfarenhet av ERP-system (t.ex. SAP, Workday) samt BI-verktyg (t.ex. Power BI, Qlik) är meriterande.
Personliga egenskaperDu är kommunikativ och trivs i samarbeten.
Du kan anpassa analys och presentation efter målgruppen.
Du har ett proaktivt och strukturerat arbetssätt.
Om teametDu blir en del av ett engagerat och tempofyllt team i Göteborg, där ekonomifunktionen idag består av fyra personer. Rollen rapporterar till CFO Sweden/Nordics.
