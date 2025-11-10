Junior administratör till kunduppdrag
2025-11-10
Har du ett öga för detaljer, gillar struktur och är i början av din karriär? Då är det kanske dig vi letar efter!
Nu söker vi dig som har erfarenhet av administration och som letar efter nästa nya utmaning!
Rollen som junior administratör
Vår kund söker en junior administratör. Är du i början på din karriär, är tillgänglig i närtid och lockas av att ta dig an heltidsuppdrag inom administration är du varmt välkommen att söka dig till oss!
Som junior administratör kommer du stötta organisationen i olika frågor, ha en bredd av arbetsuppgifter och många kontaktytor. Dina arbetsdagar kan bland annat bestå av att hantera inkommande och utgående post, mejl och telefonsamtal, uppdatera och underhålla system och dokument samt stödja kollegor med administrativa uppgifter, t.ex. fakturahantering och dokumenthantering.
Vem är du?
Vi söker dig som har arbetat som administratör eller liknande roller inom service och är i början av karriären. Du tar dig an dina arbetsuppgifter med noggrannhet och god struktur. Du har god systemvana och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas i rollen som administratör ser vi att du tycker om att hålla ordning och reda, är hjälpsam gentemot dina kollegor och självgående i ditt arbete.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden. Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 40-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Välkommen till oss!Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Stockholm AB Kontakt
Ida Winther ida.winther@onepartnergroup.se Jobbnummer
9598024