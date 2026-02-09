Junior Account Manager till Webbess
2026-02-09
Vi söker en säljare som vill ta nästa steg i karriären och jobba med företagsförsäljning!
Om WebbEss
WebbEss är ett snabbväxande svenskt företag som hjälper andra företag att bli valda på Google i det ögonblick kunderna redan vill köpa. Företaget skapar inte efterfrågan - det fångar den precis där den uppstår. När någon söker efter en tjänst på en specifik plats i Google vill personen inte bli inspirerad, utan snarare boka, köpa eller välja någon som kan leverera direkt. WebbEss levererar därför tillväxt som en tjänst - helt utförd åt kunden.
Genom Acevra, företagets egen plattform för lokal synlighet, säkerställer WebbEss att kundernas verksamheter syns före konkurrenterna i de sökningar som leder till faktiska affärer. WebbEss tar fullt ansvar för hela tillväxtkedjan - från synlighet till resultat - utan att kunden behöver lära sig nya verktyg eller lägga tid på det själv. Företaget hanterar inflödet av nya kunder till en fast månadskostnad och står för hela genomförandet och ansvaret.
Verksamhetsområden
WebbEss verksamhet är uppdelad i två delar:
Acevra Ads - ansvarar för att driva in köpredo trafik genom hyperlokal annonsering. Fokus ligger inte på att skapa ny efterfrågan, utan på att fånga den som redan finns. När någon till exempel söker på "restaurang Hornstull" ser Acevra Ads till att företagets kund är det självklara alternativet i den sökningen.
Acevra Web - ansvarar för att skapa konverterande hemsidor som representerar företaget på ett professionellt och trovärdigt sätt. När en potentiell kund klickar på en annons ska sidan kännas genomtänkt och inbjudande. WebbEss hemsidor är byggda för konvertering och ingår utan extra kostnad i företagets abonnemang som startar på 999 kr/månad.
Om rollen
Acevra söker nu en engagerad och målinriktad person till rollen som Sales Development Representative (SDR) med fokus på Acevra Ads. Rollen innebär att bli en viktig del av säljteamet och att hjälpa företag över hela Sverige att växa genom effektiv digital annonsering.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Identifiera och kontakta nya företag som kan ha nytta av företagets tillväxttjänster
Presentera och förklara hur Acevra Ads hjälper företag att nå fler kunder på ett kostnadseffektivt sätt
Boka möten och samarbeta tätt med resten av säljteamet för att driva affärer till avslut
Samla in kundfeedback och bidra till utvecklingen av företagets erbjudanden
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är kommunikativ, nyfiken och gillar att prata med människor
• Drivs av resultat och tycker om att påverka din egen framgång
• Har ett genuint intresse för marknadsföring, affärer och digital utveckling
• Trivs i ett högt tempo och ser utmaningar som möjligheter
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Plus i kanten om du behärskar det norska språket.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav - vi lägger större vikt vid
din inställning, din vilja att lära och din personlighet.
I denna rekrytering sammarbetar Webbess med Kraftasm Rekrytering & Bemanning. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Rekrtyerare Amir på amir@kraftsam.se
