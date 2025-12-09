Junior account manager inom digital marknadsföring!
Andreas Mortensen Media AB / Säljarjobb / Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker en Junior account manager inom digital marknadsföring!
Make Moves har sedan 2015 arbetat med att utveckla kunders synlighet på digitala kanaler. Vi växer ständigt och just nu söker vi efter en account manager med tidigare erfarenhet av sälj.
Vem är vi?
Vi är en mediabyrå som startade i Malmö 2015. Idag har vi kontor i Malmö, Karlskrona samt Köpenhamn och Odense. Vårt team består av eldsjälar som alla har varit i branschen i flera år och vi drivs av en vinnarmetalitet, som visar sig både professionellt och på kaffepauserna. Vi hjälper företag att maximera resultaten av deras marknadsföring samt erbjuder helhetslösningar med offline- och online marknadsföring.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Som account manager är du med i säljprocessen från början till slut. Du bokar och avhåller dina möten själv, ger kunden rådgivning inom digital marknadsföring och tillsammans med kunden sätter ni upp en strategisk plan för i vilka kanaler marknadsföringen ska ske.
Vi söker dig som:
• Tidigare har arbetat som säljare
• Är bekväm med kundkontakt
• Är självsäker och har skinn på näsan
• Är målmedveten och tävlingsinriktad
• Har B-körkort
Ett plus om du:
• Har tidigare erfarenheter som säljare inom marknadsföring
• Har kunskaper i Office-paketet
Arbetstid och stad
Vi arbetar måndag - torsdag 08.00-16.00 och fredagar 08.00-15.00. Vi sitter på Boplatsgatan 6 C, 213 76 Malmö.
Låter detta som ett jobb för dig?
Skicka ditt CV och personliga brev till: Andreas Mortensen - amo@makemoves.se
Har du frågor eller om du är intresserad av att höra mer om tjänsten så är du välkommen att kontakta oss.
Start: Omgående
Vi kommer påbörja intervjuerna omedelbart så tveka inte på att söka.
Vi ser framemot att träffas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
