Junior Account Manager
2026-02-06
Vi söker nu en ny Junior Account Manager till vår kund inom telefoni och växlar.
Vår kund är en kund som finns över hela Sverige och är en av ladets ledande leverantörer av telefoni och växlar. Företaget har avtal med de flesta operatörer och kan leverera de bästa lösningar ut ifrån kundens Behov.
Företaget har över 50 anställda och har många utmärkelser om försäljning och arbetsplats.
Företaget satsar mycket på trivsel och vidareutveckling.
Vill du arbeta på en spännande arbetsplats med mycket framgång och som har högt i tak och riktigt bra förtjänst möjligheter då har vi jobbet åt dig!
Arbetsuppgiften går ut på att besöka kunder som har behov av nya lösningar för telefoni och växlar.
Du kommer att ha en bred portfölj med lösningar och kommer alltid att kunna erbjuda kunden den bästa lösningen som är fördelaktig för kunden.
Dina möten bokar du till viss del själv och några är förbokade.
Mötena sker till företag i alla storlekar.
Du bygger även upp ett eget kundregister som du senare bearbetar.
De som har jobbat ett tag arbetar bara med sitt kundregister och bearbetar nästan inga nya kunder.
Fokus ligger högt på nöjda kunder och vilket gör att du kommer ha en kundstock med glada och taksamma kunder som vill att du kontaktar dem igen.
Arbetstider 8:00 - 17:00.
Lön 25 000 + Provision.
Mål lön 36 000.
Vi söker dig som vill arbeta med försäljning på en personlig nivå och som vill utvecklas till en bra säljare med nöjda kunder.
Vi ser gärna att du har minst 3 månaders erfarenhet av försäljning sedan tidigare
