JRAB söker kranbilschaufför
Är du en noggrann, ansvarstagande och självgående chaufför som trivs med varierande arbetsuppgifter och mycket kundkontakt? Då kan du vara den vi söker till rollen som kranbilschaufför hos JRAB.
Vi på JRAB söker dig som vill arbeta med kranbil i en omväxlande vardag, där arbetet omfattar allt från montagearbeten på byggarbetsplatser och transporter av utrustning till precisionslyft. Tjänsten är i huvudsak kopplad till vår 115-tons kranbil, men arbete med våra övriga kranbilar och fordon förekommer. Rollen kräver god planering, fokus och ett väl utvecklat säkerhetstänk.
Du kommer att arbeta nära både kunder och kollegor och förväntas kunna hitta lösningar på plats samt bidra till att uppdragen genomförs på ett tryggt och professionellt sätt. Du utgår från Torsvik, Jönköping.
Arbetsområden:
Varierande kranbilsuppdrag inom bygg, industri och privatmarknad
Leverans, lyft och placering av material såsom bodar, containrar och byggmaterial
Montagearbeten och precisionslyft vid exempelvis takbyten och installationer
Kundkontakt samt planering och problemlösning på plats
Ansvar för fordon, last och säkerhet

Publiceringsdatum
2026-01-29

Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB
Krankort
Erfarenhet av kranbil
ADR (meriterande)
Lastväxlarvana (meriterande)

Dina personliga egenskaper
Noggrann och fokuserad - arbetar säkert och metodiskt
Ansvarstagande - tar ägandeskap för uppdraget
Självgående - kan planera och fatta beslut på plats
Kommunikativ - trivs med kundkontakt och samarbete

Kort om JRAB:
JRAB är ett renhållningsbolag med cirka 80 medarbetare, stationerade i Jönköping, Vaggeryd och Tranås.

Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka din ansökan med CV till amanda.nilsson@jrab.se
Urval och intervjuer sker löpande - vi ser fram emot din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: amanda.nilsson@jrab.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kranbilschaufför".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jrab Jr-Företagen AB (org.nr 556151-9868), https://www.jrab.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
HR
Amanda Nilsson
amanda.nilsson@jrab.se
0726441999

Jobbnummer
9711280

