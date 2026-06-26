Jourhavande butikschef kväll
Nacka Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2026-06-26
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På Maxi ICA Stormarknad Nacka arbetar över 300 medarbetare tillsammans för att skapa Nackas bästa matupplevelse. Med egen Saluhall, eget bageri och ett starkt fokus på kvalitet, matglädje och utveckling erbjuder vi en arbetsplats där människor växer tillsammans. Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt ledarteam och bidra till en trygg, välfungerande och inspirerande butik varje kväll.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som Jourhavande Butikschef Kväll ansvarar du för den dagliga kvällsdriften när ordinarie butikschef inte är på plats. Du leder och stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet, prioriterar resurser och säkerställer att butiken håller hög standard inom service, försäljning och säkerhet.
Du är ett stöd för teamet och bidrar till att butiken lämnas välfylld, inspirerande och redo för nästa dag.
Vi söker dig som trivs i en verksamhet där tempot stundtals är högt och där kvalitet, service och samarbete alltid står i fokus. Du är trygg i ditt ledarskap, tar ansvar och ser vad som behöver göras. Som ledare arbetar du i linje med vår värdegrund KUBEN och vår ledstjärna där samarbete, lärande, inkludering och att göra varandra bättre genomsyrar vardagen.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet från ICA eller annan dagligvaruhandel
Erfarenhet av arbetsledning eller ledarskap
God förståelse för försäljning, drift och lönsamhet
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Förmåga att skapa engagemang och struktur tillsammans med andra
Erfarenhet av AoB, StoreOffice eller liknande system är meriterande. Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap, din inställning och din vilja att utvecklas.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du möjlighet att växa genom utbildningar, vår interna affärsskola Nacka Business School och ett nära samarbete med erfarna ledare och kollegor. Många av våra ledare har gjort sin resa internt och vi tror på långsiktig utveckling.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, personalrabatt, frukostbuffé och en arbetsplats där gemenskap, kvalitet och omtanke är en självklar del av vardagen.
Om anställningen
Tjänsten är på 35 timmar per vecka, tillsvidare, med sex månaders provanställning.
Önskat tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är varierande och inkluderar dag-, kvälls- och helgarbete. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret ingår i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561)
131 39 NACKA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
9981121