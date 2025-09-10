Jobbcoach till Arbetsmarknadsenheten
2025-09-10
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Arbetsmarknadsenheten inom Varbergs kommun är inne i ett expansivt förändringsarbete med fokus på att fler individer ska hitta snabbaste vägen till egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten är organiserade under utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. Vi arbetar med uppdrag från socialtjänst/försörjningsstöd, Arbetsförmedling och Integrationsenheten är 25 medarbetare. Inom enheten finns för närvarande bla insatser så som intern och extern arbetsträning, jobbsökaraktiviteter, praktikplatser, företagarkontakter, arbetsförmågeutredningar och olika utbildningsinsatser mm.
Vill du vara med och utveckla denna viktiga och spännande verksamheten vidare?Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Vårt uppdrag är att hitta snabbaste vägen till egen försörjning för personer som kommer till oss företrädelsevis från Socialförvaltningen och/eller Arbetsförmedlingen. I ditt uppdrag ingår att arbeta ut deltagare mot egen försörjning, hålla i grupper samt att aktivt arbeta för att hitta möjliga vägar ut. Det kan innebära att hitta möjliga arbetsgivare, upprätthålla kontakter med dessa och matcha deltagare mot möjliga anställningar alternativt hitta vägar ut mot studier eller annan egen försörjning.Kvalifikationer
Du har en relevant högskoleutbildning som beteendevetare, socionom, arbetsterapeut eller annan lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig som kan arbeta målfokuserat med arbetslösa ut mot egen försörjning. Meriterande för tjänsten är att ha god kunskap om arbetsmarknadsverksamhet eller arbetsförmedling. Det är mycket viktigt att du är drivande, målfokuserad och har en hög förmåga att skapa sociala kontakter.
Du är en nätverksbyggare med en god förmåga att se helheten. För att lyckas i den här rollen behöver du vara duktig på att kommunicera med kollegor, deltagare samt med arbetsgivare. Du ska brinna för service - tycka om att skapa nya samt vårda kontakter. Meriterande är även om du har lokal kännedom om arbetsmarknaden i närområdet och gärna i kombination med språkkunskaper. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, i vilken god samarbetsförmåga och förmåga till struktur i arbetet är viktiga inslag.
Du är flexibel och ser utveckling som en naturlig del av arbetet. Du är van vid självständigt arbete och att samarbeta i grupp. Du är bra på att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
