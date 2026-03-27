Jobbcoach inom Rusta och matcha
2026-03-27
Om jobbet
Har du ett starkt engagemang för att hjälpa människor att nå sina mål och skapa resultat? Då kan du vara den vi söker!
Arbetslivskraft befinner sig i en expansiv fas och söker nu fler engagerade medarbetare till vårt team. Just nu letar vi efter handledare/jobbcoach till vår verksamhet i Stockholm.
I rollen som handledare/jobbcoach arbetar du inom arbetsmarknadsprogrammet Rusta och Matcha, där du stöttar personer som står utanför arbetsmarknaden att ta steg mot arbete eller studier. Genom coachning, vägledning och olika workshops hjälper du deltagarna att närma sig arbetslivet på ett effektivt och hållbart sätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett etablerat nätverk, både lokalt och regionalt, inom näringslivet. Du är lösningsorienterad och trivs i en föränderlig och dynamisk miljö. Att bygga relationer faller dig naturligt, och du drivs av att arbeta mot tydliga mål och uppnå resultat. Din kommunikativa och affärsmässiga sida är en stor tillgång i rollen.Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp individuella insatser tillsammans med deltagare mot arbete eller studier
Säkerställa fokus på snabb och hållbar väg till sysselsättning
Dokumentera och administrera uppföljningar samt rapporter
Upprätthålla kontakt med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare
Representera företaget på ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Leda gruppaktiviteter, workshops och seminarier
Organisera och delta i rekryteringsträffar och mässor
Arbeta aktivt med digitala verktyg och sociala medier för att marknadsföra kandidater mot arbetsgivare
Kompetenskrav (alternativ 1)
Utbildning:
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Arbetslivserfarenhet:
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Kompetenskrav (alternativ 2)
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och grupp-psykologi
Karriärvägledning
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: info@arbetslivskraft.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbcoach". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arbetslivskraft Sverige AB
(org.nr 559378-9711)
9823776