Jobba som Trafiklärare i Partille
Din Trafikskola Partille AB / Lärarjobb / Partille Visa alla lärarjobb i Partille
2026-07-15
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Din Trafikskola Partille är en växande och modern trafikskola som sätter kvalitet, engagemang och elevens individuella utveckling i fokus. Vi erbjuder körkortsutbildningar för B-behörighet och jobbar med både intensivkurser och traditionell utbildning. Vi har ett starkt digitalt fokus och en trivsam arbetsmiljö där du som lärare får stort utrymme att påverka och utvecklas.
Vi söker dig som:
Har godkänd utbildning som trafiklärare och är godkänd av Transportstyrelsen
Är pedagogisk, tålmodig och engagerad
Trivs med att arbeta självständigt men även i team
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift (andra språk är meriterande)
Är flexibel och kan anpassa undervisningen efter elevens behov
Har B-körkort och gärna erfarenhet som trafiklärarePubliceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Planera och genomföra körlektioner enligt kursplan för B-körkort
Följa upp och dokumentera elevernas utveckling
Bidra till en trygg och trivsam lärmiljö
Möjlighet att hålla teorilektioner och riskutbildning (om behörighet finns)
Vi erbjuder:
Anställningsform kan diskuteras
Flexibla arbetstider
Trevliga kollegor och en modern, elevfokuserad miljö
Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling
Möjlighet att arbeta med både traditionell och intensivutbildningSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@dintrafikskolapartille.se
. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-01
E-post: info@dintrafikskolapartille.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Trafikskola Partille AB
(org.nr 559367-3907)
Besebäckstigen 1 (visa karta
)
433 31 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003810