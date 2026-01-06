Jobba som säljare med garantilön!
Belmont Group AB / Säljarjobb / Solna
2026-01-06
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Belmont Group AB i Solna
Nu söker vi på Belmont Group motiverade och nyfikna personer som vill starta sin karriär inom försäljning.
Hos oss behöver du inte komma in med erfarenhet, bara rätt inställning. Du blir en del av ett engagerat och familjärt team.
Om rollen
Du kommer att arbeta med försäljning av mobilabonnemang till privatkunder för operatören 3 (Tre). Rollen passar dig som vill lära dig försäljning från grunden och bygga en stabil grund för en långsiktig karriär inom sälj.
Hos oss får du:
Säljutbildning direkt vid start - du lär dig allt du behöver kunna
Daglig coachning - hos oss utvecklas vi tillsammans
En arbetsplats med energi, gemenskap och möjligheter
Trygghet med möjlighet att alltid påverka din inkomst - garantilön + provision
Vi söker dig som:
Vill ta steget in i försäljning
Är positiv och nyfiken
Vill driv och vilja till att utvecklas
Trivs med att arbeta i team
Plats: Solna
Arbetstider: måndag-fredag
Skicka in ditt CV redan idag och starta igång karriären tillsammans med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Belmont Group AB
(org.nr 559197-5940)
Gårdsvägen 8
)
169 70 SOLNA Arbetsplats
Belmont Grace AB
