Jobba på lager i Norrköping
Astani Wear AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-07-18
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Agil Rekrytering söker lagerpersonal för extrajobb hos vår kund i Norrköping. Uppdraget riktar sig till dig som vill arbeta aktivt och fysiskt, bidra i den dagliga verksamheten och säkerställa att lager- och logistikarbetet fungerar effektivt.
Om uppdraget
• Plock och pack av varor
• Mottagning och hantering av inkommande leveranser
• Säkerställa ordning, struktur och god arbetsmiljö på lagret
• Bidra till ett stabilt och välfungerande lagerflöde
Vi söker dig som
• Arbetar noggrant och har ett strukturerat arbetssätt
• Trivs i en fysisk roll med varierande tempo
• Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och levererar kvalitet
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Pratar svenska eller engelska
Förutsättningar
• Plats: Norrköping
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
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Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
10005888