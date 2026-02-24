Jobba extra som städare i Uppsala
2026-02-24
Vi söker dig som vill jobba extra hos vår kund med städning av kontor och fastigheter i Uppsala. Ett perfekt jobb om du studerar, har ett annat deltidsjobb eller vill ha ett extraarbete med flexibla tider.
Dina uppgifter:
Städning av kontor, kök, konferensrum och toaletter
Städning i fastigheter, trapphus och gemensamma utrymmen
Tömma papperskorgar och fylla på förbrukningsmaterial
Dammsuga, moppa, damma och hålla generellt rent så att lokalerna alltid känns välkomnande
Vem vi söker:
Du är noggrann, pålitlig och gillar att jobba självständigt.
Om jobbet:
Plats: Uppsala
Omfattning: Behovsanställning, flexibla tider (morgo, kväll eller helg)
Start: Omgående
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
