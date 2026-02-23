Jobba extra som personlig assistent
2026-02-23
Flexibla timvikarier som kan hoppa in vid behov sökes.
Vi söker trygga, lugna och erfarna timvikarier som kan hoppa in vid behov för att stödja en man med multipel skleros (MS). Tjänsten innebär att du arbetar som timvikarie och snabbt kan rycka in vid ordinarie personals frånvaro - både vid akut vakans med kort varsel och med längre framförhållning, exempelvis sommar- och semesterlösningar.
Kunden värnar starkt om sin integritet och självständighet; rollen kräver därför en varsam och lyhörd inställning där du hjälper utan att ta över. Du kommer att fungera som ett stöd för att bibehålla funktioner och självständighet så långt det är möjligt, samtidigt som du respekterar kundens önskemål och gränser. Arbetet består av såväl praktiskt stöd i hemmet som personlig omvårdnad. Typiska uppgifter är hushållssysslor, matlagning, hjälp med på- och avklädning, stöd vid förflyttningar samt hjälp vid andra omvårdnadsmoment. Kunden tycker om utevistelser och promenader, vilket innebär att du ofta följer med utomhus - för detta krävs god ork, stabilitet och förmåga att läsa av situationer i varierande miljöer. I vissa situationer kommer du behöva hantera hjälpmedel och medicinteknisk utrustning, bland annat erfarenhet av CPAP-maskin och god kännedom om förflyttningshjälpmedel. Du förväntas kunna arbeta självständigt, fatta trygga beslut i vardagliga situationer och ta ansvar för att utföra uppgifter enligt kundens individuella behov och rutiner. Rollen kräver god kommunikationsförmåga-att kunna lyssna aktivt, tolka icke-verbala signaler och anpassa ditt stöd därefter. Eftersom tjänsten är som timvikarie kommer du behöva vara flexibel i din tillgänglighet och kunna acceptera både dag-, kvälls- och ibland helgpass beroende på behov. Vi erbjuder en meningsfull arbetsuppgift där du gör stor skillnad i en persons vardag genom att möjliggöra trygghet, självbestämmande och aktivitet. Om du trivs i roll där empati kombineras med praktisk förmåga och du har erfarenhet från liknande uppdrag-välkommen att söka. Obs: Vänligen komplettera ansökan med information om din tillgänglighet, tidigare erfarenheter av MS eller liknande diagnoser samt hantering av CPAP och andra hjälpmedel.
Erfarenhet och kvalifikationer
* Erfarenhet som personlig assistent eller motsvarande inom omvårdnad, referenser kommer efterfrågas
* Erfarenhet av arbete med personer med neurologiska sjukdomar, gärna MS.
* Kännedom om och erfarenhet av att hantera CPAP-maskin och andra hjälpmedel (t.ex. rullstol med motor) eller vilja att snabbt lära.
* God svenska i tal och skrift då vi det är en obligatorisk arbetsuppgift att föra social dokumentation
* Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.Publiceringsdatum2026-02-23Dina personliga egenskaper
* Lugn och stabil - kan skapa trygghet i vardagliga och oväntade situationer.
* Självständig och ansvarsfull - tar initiativ och följer rutiner utan ständig uppföljning.
* Inlyssnande och empatisk - förmåga att läsa av rummet och ge stöd endast när det behövs.
* Respekt för integritet och självbestämmande.
* Flexibilitet och god problemlösningsförmåga.
* Goda tekniska kunskaper då flera arbetsuppgifter utförs digitalt.
Vad arbetsgivaren erbjuder dig som anställd
* Anställning som timvikarie med möjlighet att arbeta hos flera kunder om du önskar arbeta mer.
* Stöd i introduktion och genomgång av kundens rutiner och hjälpmedel.
* Möjlighet att göra verklig skillnad i en annan persons vardag och bidra till ökad livskvalitet och självständighet.
* Erfarenhetsutbyte och utbildningar
Ansökan och kontakt
* Vänligen bifoga din ansökan med CV och personlig brev.
* Referens från tidigare arbetsgivare krävs så förbered referenstagning.
* Rekrytering sker löpande. Intervju och anställning kan ske före sista dag för annons så dröj inte med att skicka in din intresseanmälan.
* Ansökningar tas inte emot på annat vis än via denna annons
* Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/
Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Carelli Assistans är ett familjeföretag som erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Ersättning
