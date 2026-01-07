Jensen Skolkök Bro Mälarstrand Söker Chaufför/måltidsbiträde
2026-01-07
JENSEN skolkök Bro mälarstrand söker chaufför/måltidsbiträde
Nu söker vi på JENSEN skolkök en chaufför/måltidsbiträde som ska leverera mat från vårt skolkök i Bro mälarstrand (Upplands bro) till våra skolenheter i Västerås och Uppsala!Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Våra måltider lagas i vårt tillagningskök av kock och är högkvalitativa, näringsrika och varierade. Vi har ett hållbarhetstänk och arbetar aktivt för att ta tillvara råvarorna på bästa sätt. Utöver detta delar du våra tankar kring vikten av att värna barnens hälsa och välmående, bland annat genom att aktivt arbeta för att minska mängden raffinerat socker de får i sig.
Som del av kökspersonalen hos oss har du ett helhetsansvar för bland annat hygienen i köket och kvaliteten på de måltider som serveras på skolan, vilket du tar på största allvar. Du startar med utgångspunkt på JENSEN skolkök Bro mälarstrand och levererar samt serverar med våra fordon mat till våra skolenheter i Västerås och Uppsala. Tjänsten är huvudsakligen som chaufför men kommer även att innebära arbete som måltidsbiträde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, serviceminded och rutinerad bilförare med B-körkort. Vidare ser vi att du är punktlig och har hög närvaro. Vid varje stopp tar vi med returer från leveransen dagen innan som lämnas av vid slutdestination i Bro mälarstrand. Du är ansvarstagande och har stor samarbetsförmåga med både barn och vuxna. Det är av största vikt att du är engagerad samt flexibel i ditt arbete och har en positiv och lösningsorienterad inställning då arbetet kan innebära snabba förändringar. Fordonet som används vid leverans är en lätt lastbil. Flytande svenska i tal såväl som skrift är ett krav för den här tjänsten.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 % med start snarast eller enligt överenskommelse. För den här tjänsten tillämpar vi 6 månaders provanställning.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under lediga jobb.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester (Mint och Matrigma). Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Vid arbete inom skola eller förskola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se.
Beställ ditt utdrag redan idag, det tar upp till 14 dagar att få utdraget.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att arbeta hos oss, vänligen kontakta köksmästare Hanna Sandberg på hanna.sandberg@jenseneducation.se Ersättning
