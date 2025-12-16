Jensen Förskola Kvarnsjön Söker Timvikarier
JENSEN förskola Kvarnsjön har funnits sedan januari 2020 och har på kort tid blivit en mycket populär förskola med hög kvalitet och nöjda vårdnadshavare, barn och pedagoger. Förskolan har en egen gård beläget med närhet till naturen. Förskolan erbjuder för närvarande plats för ca 150 barn. Vi söker nu timvikarier som vill arbeta som barnskötare, som precis som vi brinner för varje barns utveckling och lärande!
JENSEN förskola Kvarnsjön fortsätter att expandera och vi söker nu timvikarier. Vi erbjuder dig ett flexibelt och roligt extraarbete i barngrupper med barn mellan 1-6 år. Arbetet innefattar allt från utomhuslek, skapande aktiviteter och utflykter till att hjälpa till i köket om så krävs. Vi söker dig som har möjlighet att rycka in med kort varsel, är flexibel med tider och har möjlighet att arbeta på våra olika förskolor.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Du behöver ingen tidigare arbetslivserfarenhet men det är meriterande om du har erfarenhet av att leda barngrupper, t.ex. som tränare eller ungdomsledare. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomar och trivs med att upptäcka och utforska tillsammans med barnen. Du är flexibel, positiv, ansvarstagande och stresstålig. Du har intresse för friluftsliv och trivs med att vara ute och du har en hälsosam livsstil. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Din ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande. Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Mer information om vår rekryteringsprocess hittar du på vår hemsida under Jobba med oss.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två tester. Testlänkar skickas på mail direkt efter inskickad ansökan och du får återkoppling på testerna direkt efter att du har genomfört dem.
Inom förskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Beställningsblanketten kan hämtas på www.polisen.se.
Beställ ditt utdrag redan idag, det tar minst 14 dagar att få utdraget.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Monica Nyberg på monica.nyberg@jenseneducation.se
alt. 073- 350 22 30.
Vill du veta mer om hur det är att jobba på JENSEN förskola? Läs mer här!
