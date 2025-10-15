Jensen Education Söker Driven Lönespecialist
Jensen Education AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jensen Education AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en skicklig lönespecialist med känsla för service som vill arbeta på ett framgångsrikt företag med riktigt höga ambitioner? Då är det dig vi söker!
JENSEN education är ett av Sveriges främsta privata utbildningsföretag och växer i snabb takt och med målsättningen att vara Sveriges bästa skola. Vår företagskultur präglas av höga ambitioner, professionalitet, hälsoprofil och även en uttalad dresscode. Vi har en positiv teamkänsla där alla medarbetare bidrar i att ta ansvar för helheten. På vår senaste nationella medarbetarenkät rekommenderar hela 92% JENSEN som arbetsplats!
Du kommer ingå i ett härligt team på sex personer inom HR- och lönestaben vars arbetssätt kännetecknas av samarbete, kommunikation och engagemang. Din arbetsplats är på JENSENs huvudkontor och vi sitter i moderna och ljusa lokaler centralt i Gamla stan.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som lönespecialist kommer du arbeta med hela löneprocessen och med övrigt förekommande administration inom Lön/HR. En viktig del i arbetet är att säkerställa att våra rutiner och processer efterlevs och vid behov utvecklas. Vi ställer därför höga krav på både kvalitet och effektivitet. Arbetet innefattar daglig kontakt, främst via mail, med både medarbetare och chefer. Du kommer att arbeta i tätt samarbete med HR för att tillsammans underlätta och stödja verksamheterna i deras dagliga arbete.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
För att lyckas som lönespecialist hos oss behöver du ha god kunskap om hela löneprocessen och mycket god administrativ förmåga. Du ska ha relevant kvalificerad yrkesutbildning och minst fem års erfarenhet av löneadministrativt arbete. Du har lätt för att lära, kan snabbt sätta dig in i systemet och processer samt prioritera utifrån deadlines. Tidigare erfarenhet av att arbeta med kollektivavtal för lärare och ferielön är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Flex-HRM/LÖN. Du har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I den här rollen är det viktigt att du är strukturerad, noggrann och serviceinriktad samt prestigelös i ditt sätt att arbeta. Du har en god kommunikativ förmåga och kan svara på frågor från medarbetare och chefer på ett pedagogiskt sätt, och du är kunskapssökande och villig att lära dig nya saker. Du har lätt för siffror, är analytisk och trivs att arbeta med problemlösning i ett högt tempo. Viktigaste är att du tycker att lönearbete är roligt, för att verkligen trivas och kunna bidra på bästa sätt.
Du kommer arbeta mycket nära dina kollegor inom HR- och lön så en god samarbetsförmåga är viktiga förutsättningar för att passa in och trivas i vårt team
Placering och anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med placering på vårt huvudkontor i Gamla Stan. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning på 6 månader.
Din ansökan
Första steget efter inskickad ansökan i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Testlänkar skickas på mail och återkoppling på testerna får du direkt efter att du har genomfört dem.
Vi tar enbart emot ansökningar via webben. Ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. Sista ansökningsdag är den 16 november. Vi kan komma att tillsätta tjänsten löpande, även före sista ansökningsdag.
Inom skola måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via polisen.se med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Kontaktuppgifter
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta Löneansvarig Nelly Munguia på nelly.munguia@jenseneducation.se
eller mobil 073 773 19 11 och har du frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR-partner Nina Ha på nina.ha@jenseneducation.se
.
Läs mer på jenseneducation.se och om att jobba med oss!
Varmt välkommen med din ansökan!
JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med förtroendet att utbilda drygt 17 000 elever inom fem olika områden - förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och ägare, och står för långsiktighet, kvalitet och ansvarstagande. Utbildningskonceptet "Träning för verkligheten och bildning som mål" genomsyrar all verksamhet. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), http://www.jenseneducation.se/ Arbetsplats
Jensen Education Jobbnummer
9558505