Javautvecklare till Knowit i Luleå
Knowit AB (Publ) / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2025-10-31
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knowit AB (Publ) i Luleå
, Umeå
, Östersund
, Gävle
, Borlänge
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg som Java-utvecklare i ett varmt, prestigelöst team? Hos Knowit Luleå formar du framtidens digitala lösningar nära våra kunder i Norrbotten, med modern teknik och kollegor som gärna delar kunskap. Vi bygger smarta, hållbara och framtidssäkrade system, och självklart har vi kul på vägen!
Vi erbjuder dig
Uppdrag där digitalisering gör verklig skillnad, lokalt förankrade i regionen.
Lärande i vardagen och stöttande ledarskap; kunskapsdelning är en självklarhet.
Schyssta villkor med kollektivavtal, pension/försäkringar och friskvård.
Det här gör du hos oss Som Java-utvecklare på Knowit blir du en nyckelspelare i agila team som bygger robusta och skalbara lösningar. Vi jobbar nära kund för att förstå behoven och skapa verkligt värde. Som konsult får du både fördjupa dig tekniskt och bredda dig genom varierade uppdrag.
Tekniker vi ofta arbetar med:
Java, Kotlin, Spring Boot, React, Vue och Angular
Azure, AWS och GCP
Docker, Kubernetes, Kafka och Terraform
CI/CD-pipelines, automatiserade tester och DevOps
Mer om dig Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet av systemutveckling med Java och som vill fortsätta växa i en miljö där tekniken ständigt utvecklas. Du behärskar svenska och engelska obehindrat, gillar att jobba i agila team och har ett konsultmässigt förhållningssätt.
Extra roligt om du redan utforskat hur AI kan bidra till smartare lösningar, eller är nyfiken på att börja.
Ansök Vill du utveckla framtidens digitala lösningar tillsammans med oss? Skicka in din ansökan och bli en del av Knowit! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knowit AB (Publ)
(org.nr 556391-0354), https://www.knowit.se Arbetsplats
Knowit Sweden Kontakt
Jesper Senke jesper.senke@knowit.se Jobbnummer
9582993