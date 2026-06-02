Javautvecklare
2026-06-02
Vi söker en erfaren Java-utvecklare till ett konsultuppdrag hos en större organisation där du får arbeta med utveckling av moderna, skalbara system i en tekniskt avancerad miljö. Uppdraget ger dig möjlighet att bidra till affärskritiska lösningar och arbeta nära både teknik och verksamhet.Jobba hos oss
Vi är Thalamus och vi är IT-konsulter specialiserade inom IT-infrastruktur. Vi tror på individen, att vi står för möjligheterna och du står för drivet. Där vi lägger stor del av vår tid på att du ska trivas, utvecklas och lyckas i din karriär.
Vårt långsiktiga mål är att du ska arbeta i den roll som du vill, oavsett om det är som generalist eller specialist. Vi har verktygen och vi tror att du har förmågan att utvecklas utifrån din vilja, ditt driv och dina mål. Vi har skapat tydliga utvecklingsvägar för specialist roller och vi har ett långsiktigt mål att du ska komma dit. Där vi bjuder på certifieringar, utbildningsplan och erbjuder spännande uppdrag. Dessutom så kan du nyttja ditt friskvårds bidrag, för att hålla dig frisk och välmående på vägen.
Om rollen
I rollen arbetar du som konsult ute hos kund och ingår i ett utvecklingsteam som ansvarar för nyutveckling och vidareutveckling av system. Du arbetar i en agil miljö där samarbete, kvalitet och kontinuerlig förbättring står i fokus.
Arbeta som Java-utvecklare i kundens utvecklingsteam
Delta i hela utvecklingsprocessen – från design till driftsättning
Samarbeta med utvecklare, testare och produktägare
Bidra till tekniska vägval och förbättringsarbete
Dina arbetsuppgifter varierar beroende på uppdrag och team, men innefattar utveckling av robusta och framtidssäkra systemlösningar. Du arbetar ofta i distribuerade system med moderna utvecklingsmetoder.
Utveckla och underhålla applikationer i Java
Designa och implementera API:er och mikrotjänster
Arbeta med databaser och integrationer
Säkerställa kodkvalitet genom tester och code reviews
Delta i arkitektur- och designbeslut
Bidra till CI/CD och automatiserade leveransflöden
För att lyckas i rollen är du en erfaren utvecklare med god förståelse för moderna systemarkitekturer och ett intresse för att bygga hållbara lösningar.
Erfarenhet av Java-utveckling (t.ex. Spring/Spring Boot)
Erfarenhet av React för frontendutveckling
Erfarenhet av REST API:er och mikrotjänster
Vana vid databaser (SQL och/eller NoSQL)
Erfarenhet av CI/CD och versionshantering (Git)
Erfarenhet av agila arbetssätt
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av containerteknik, särskilt Kubernetes
Erfarenhet av molntjänster (Azure, AWS eller GCP)
Erfarenhet av händelsedriven arkitektur (t.ex. Kafka)
Erfarenhet av testautomatisering
Tidigare erfarenhet som konsult
Du som person
Du är en lösningsorienterad och nyfiken person som trivs i konsultrollen och i tekniskt utmanande uppdrag. Du har ett strukturerat arbetssätt och tar ansvar för din leverans.
Du är kommunikativ och samarbetar gärna med andra, samtidigt som du har förmågan att arbeta självständigt. Du har ett intresse för ny teknik och bidrar gärna med idéer och förbättringsförslag.
Din ansökan
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta Lucas.Skarp@thalamus.se
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss!
