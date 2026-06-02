Breakingreportrar till Nya Wermlands-Tidningen

2026-06-02
NWT söker breakingreportrar (flera vikariat med möjlighet till förlängning)
NWT är nyhetsledande i Värmland. Du gillar nyhetspuls och jakten på de hetaste nyheterna. Ta chansen att jobba med oss från och med augusti och framåt.
NWT är en av Sveriges största nyhetstitlar utanför Stockholm, Göteborg och Skåne. NWT är största titel inom Erna Media som är ett av Sveriges ledande mediehus med 15 olika titlar som levererar lokal journalistik.
Bolagets vision är att värna om demokrati och det fria ordet genom journalistik som engagerar, överraskar och upplyser.
Erna Media är en del av Erna Gruppen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren. Utöver lokaljournalistiken driver koncernen bland annat verksamheter inom marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Värmland, Skaraborg och Dalsland.
Nyhetsjakten är grunden i all journalistik på NWT. Vår redaktion är nyhetsledande i Värmland och vår målsättning är att alltid vara först med det senaste. Som breakingreporter hos oss är varje dag en ny match att vinna. Bevakningsområdet är Värmland och ämnena vitt skilda: olyckor, bränder, väderkaos, nöjesprofiler, politiska beslut med mera.
Målgruppen är tydlig: vi ska få fler värmlänningar under 40 år att ta del av vår journalistik. Som breakingreporter gillar du mixen av snabb nyhetsrapportering och vassa uppföljningar. Du är bekväm med att liverapportera. Du ges också viss möjlighet att regelbundet göra fördjupande journalistik.
Du jobbar nära kollegorna på breakingdesken samt vår nyhetsdesk och övriga kollegor. På redaktionen får du drygt 40 duktiga och trevliga kollegor. I schemat ingår tjänstgöring morgon, kväll samt helger.
Du är en grundad journalist som triggas av att vinna den dagliga nyhetskampen.
Du har stort samhällsintresse och gott omdöme. Du har ett starkt eget driv, men är samtidigt en god lagspelare som uppskattar att bolla idéer, texter och rubriker med dina kollegor.
Du vet vilka ämnen och vinklar som lockar till läsning och du gillar att paketera och presentera dina jobb digitalt och marknadsföra dem via våra sociala medier.
Du vet hur man hittar och levererar nyheter på Tiktok eller Instagram. Du har körkort.
Har du frågor kontaktar du NWT:s redaktionschef Helena Ingman Lindström, helena.ingman@nwt.se
eller administrativa redaktionschef Kasper Norling, kasper.norling@nwt.se
.
Facklig kontakt är Marie Blomgren, marie.blomgren@nwt.se
eller Lisa Olaison, lisa.olaison@nwt.se
.
Tjänsterna är vikariat, med start i augusti till och med nyår i ett första skede. Möjligheten till förlängning är god. Arbetsplats är NWT:s huvudkontor i Karlstad.
Då det är bråttom att lösa bemanningssituationen behöver vi din ansökan omgående, men senast 14 juni 2026. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Erna Media AB
(org.nr 556194-4587), https://nwtgruppenab.varbi.com/
Wåxnäsgatan 20 (visa karta
)
653 40 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Erna Media, Nya Wermlands-Tidningen Kontakt
Kasper Norling 054199612
9943229