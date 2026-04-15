Javautvecklare
Nexer AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-15
Går du i tankarna att göra en förändring? Har du funderat på att testa rollen som konsult men stoppats av tanken att det just nu känns osäkert och lite läskigt? Eller är du kanske redan konsult men tycker det är dags att se dig omkring och hitta nya utmaningar?
Vi är medvetna om att vi lever i en föränderlig tid men vi ser förändring som något positivt. För Nexer är varje utmaning en möjlighet och som konsult hos oss kommer du få utveckling genom dessa möjligheter, både inom olika tekniker och olika branscher.
I en roll som konsult hos Nexer får du en stabil och trygg anställning samtidigt som du får möjlighet att testa och utveckla din kompetens i olika uppdrag. Vi tror på en långsiktig och hållbar anställning där vi lägger stor vikt på både kompetensutveckling och work life balance.
Vem är du?
Vår enhet Java&Cloud i Göteborg behöver nu stärka upp teamet med fler erfarna java-utvecklare!
Vi söker dig som har minst fem års yrkeserfarenhet av Java-utveckling, har arbetat med ramverk så som Spring Boot och har kunskap inom molntjänster som AWS och/eller Azure. Vi ser gärna att du har ett DevOps-tänk och förståelse för CI/CD och har erfarenhet av Kubernetes/Docker.
Att du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift är ett krav.
Det är ett stort plus om du har erfarenhet av frontendramverk som Angular eller React.
Hur ser rollen ut?
Som konsult hos Nexer får du möjligheten att arbeta i stimulerande uppdrag i Göteborgsområdet, samtidigt som du fortsätter växa - både professionellt och personligt. Vi tror på långsiktiga relationer, gemenskap och på att du ska känna dig både sedd och värdesatt. Därför investerar vi tid och resurser varje månad i kompetensutveckling och teknisk fördjupning.
Hos oss är mångfald och inkludering mer än bara ord - det är grunden till vår kultur. Vi tror att olika perspektiv leder till starkare lösningar och ett rikare arbetsliv. Oavsett bakgrund, ålder eller erfarenhet är din röst viktig här.
Det här erbjuder vi dig
En plats i vårt Java Competence Center, där vi satsar stort på spetskompetens inom Java-utveckling
Ett omfattande utbildningsprogram för din fortsatta utveckling
Extra semesterdagar och riktigt bra hälsoförmåner via Benify - vi vet hur viktigt det är med balans
Flexibel lönesättning - din kompetens och situation styr
Nexer som arbetsgivare
På Nexer tror vi att varje ny idé, varje innovation och ny kontakt är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.
Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av våra handlingar idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och se till att saker händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som ett verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera.
Du kommer nära beslutsfattare och får alltid möjlighet att påverka. Hos Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter till utveckling.
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Pia Lindström-Nyhlén på Pia.Lindstrom-Nyhlen@nexergroup.com
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6797213-1947289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
