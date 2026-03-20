Java-utvecklare till samhällsviktigt inhouse-uppdrag
Ta chansen att bli en del av något större!
Nexer har fått i uppdrag att utveckla, effektivisera och förvalta en digital vårdtjänst. Vill du arbeta med att förbättra patientupplevelsen och underlätta för människor att komma i kontakt med vården? Häng med på vår resa där du kommer vara en del av att bidra till en viktig samhällsfunktion.
Vi söker nu Java-utvecklare till detta team.
Du blir en del av team bestående av 5 utvecklare, en arkitekt och en scrum master. Vårt team kommer vara fördelat på två orter, Jönköping och Växjö.
I rollen som konsult hos Nexer får du en stabil och trygg anställning. Vi tror på långsiktighet och ett hållbart arbetsliv där vi lägger stor vikt vid både kompetensutveckling och work life balance. Som konsult får du också möjligheten att på sikt testa och utveckla din kompetens i olika uppdrag.
Vem är du?
Teamen består av backendutvecklare och fullstackutvecklare med fokus på backend. Yrkeserfarenheten inom java-utveckling måste vara minst 3 år. Förutom Java är övriga kompetenser för dessa team:
Backend - Java EE, Spring Boot
Frontend - Angular, Java Server Faces (JFS)
Svenska flytande i både tal och skrift
Har du dessutom erfarenhet av och kunskap inom något eller några av följande områden är det ett plus:
Cloud services (Azure eller AWS)
DevOps
Databas (t ex Maria DB)
Containerbaserad Openshift-miljö
I våra team är samarbete, kunskapsdelning och innovation viktiga ledord. För att passa in behöver du vara kommunikativ, prestigelös och se det som självklart att hjälpa dina teammedlemmar i olika frågeställningar. Det är viktigt att du vill ge och ta emot konstruktiv feedback. Du har en god problemlösningsförmåga kombinerat med säkerhetstänk och noggrannhet. Vi tror också att din nyfikenhet och passion för att hitta nya lösningar kommer vara en stor tillgång till teamet.
Vilka är vi på Nexer i Jönköping?
Som konsult hos Nexer i Jönköping får du arbeta i spännande och utvecklande uppdrag som finns inom både offentlig och privat sektor. Vi arbetar med några av de mest teknikdrivna branscherna, exempelvis automotive, försvar och automatiserad industri.
Vi tror på kraften i mångfald och vi strävar efter att varje individ ska kunna växa - både i sin yrkesroll och som människa. Våra värderingar, "Passion & Execution", genomsyrar allt vi gör. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vårt lokala team, där vi lägger stor vikt vid gemenskap, trygghet och tillhörighet. Vi sätter alltid dig som konsult i första rummet.
Uppdragen finns hos våra kunder som verkar inom både offentlig och privat sektor. Flertalet av våra kunder inom privat sektor finns inom automotive, försvarsindustrin och automatiserad industri. Som konsult i ett inhouseteam kommer du att utföra arbetet i Nexers lokaler eller hemifrån, ofta i en hybridkombination.Publiceringsdatum2026-03-20Så ansöker du
Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka in din ansökan här nedan. Enligt GDPR hanterar vi inte ansökningar via e-post men har du frågor om tjänsten eller Nexer är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Petra Sivefäldt, på petra.sivefaldt@nexergroup.com
.
Vi tar emot ansökningar löpande så vänta inte med att söka!
#LI-PS1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7432587-1903956". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
