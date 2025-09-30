Java/Spring boot utvecklare
2025-09-30
Vill du vara med och bygga nästa generations digitala infrastruktur i Norden? Här får du arbeta med modern teknik i en mikrotjänstarkitektur, utveckla skalbara lösningar i Java/Spring Boot och bidra till en plattform som används av miljontals användare. Du blir en viktig del av ett kompetent team i en organisation i teknisk transformation.
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att vara en nyckelspelare i utvecklingen och underhållet av vår klients Quote to Order-system. Du kommer att arbeta med att modernisera befintliga tjänster och implementera nya lösningar inom en mikrotjänstarkitektur, där teamet är mitt i en övergång till Kubernetes och fasar ut äldre ESB-tjänster.
Du erbjuds
Du blir en del av ett sammansvetsat team om 4-5 kollegor och får möjlighet att arbeta med moderna tekniker i en miljö präglad av innovation och långsiktigt engagemang i Q&O-plattformen. Vi erbjuder ett långsiktigt konsultuppdrag på inledande 6 månader där du får möjligheten att påverka en viktig transformation.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och underhålla Quote to Order-systemet
• Arbeta med backendutveckling i Java/Spring Boot
• Utveckling av nätverkssök- och prissättningsmotor
• Generering av serviceavtal och avtalssignering
• Förstå och navigera i komplexa systemlandskap
VI SÖKER DIG SOM
• Avancerad kunskap i Java
• Avancerad kunskap om mikrotjänstarkitekturer
• Avancerad kunskap i Spring Boot
• God erfarenhet av att arbeta med Q&O-system
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av Kubernetes
• Kunskap om CI/CD-pipelines med GitLab
• Erfarenhet av Angular
• Erfarenhet av MariaDB
• Erfarenhet av PostgreSQL
• Förståelse för Elasticsearch och Elastic APM
• Erfarenhet av att navigera i en pågående teknisk transformation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
