Jatc Söker Stödassistent Till Järna
Jatc Community Health Care AB / Vårdarjobb / Södertälje
2025-09-25
Om verksamheten
JATC Community Health Care bedriver LSS verksamhet sedan 30 år tillbaka. Vår intention är att erbjuda ett tryggt hanterbart sammanhang med en meningsfull vardag, utifrån deltagarens egen unika förmåga.
Vår målgrupp är unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer med viss aktivitets- begränsning. Vi erbjuder ett kreativt helhetskoncept: boende, daglig verksamhet med marknadsnära arbetsplatser och en aktiv fritid.
Idag har vi verksamheter i Strängnäs, Järna, Södertälje, Mölnbo och Nynäshamn. Våra uppdragsgivare är främst kommuner och landsting. Större delen av våra deltagare är kopplade till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen.
Vår vision är att vara en förebild.
Vår Mission är Att Inspirera till att generera ett meningsfullt liv.
Vi ser oss som möjliggörare som innebär att skapa förutsättning för ett tryggt, glädjefyllt och sund livsstil, hela livet.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Du arbetar med personer som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller neuropsykiatrisk diagnos.
I boendet ger du brukarna stöd i sin vardag med personlig omvårdnad, serviceinsatser såsom städning, tvätt, matlagning, kultur- och fritidsaktiviteter.
I rollen ingår också pedagogiskt arbete med brukaren samt att se till att dennes behov av struktur och rutiner uppfylls. Arbetet grundar sig på ett respektfullt bemötande och att brukaren garanteras inflytande över sin vardag.
Du använda dig av de pedagogiska metoder/verktyg bolaget använder sig av, följer upp de insatser som ges samt samverka och samordna med teamet och deltagarens nätverk samt att dokumentera i vårt journalsystem ses som en viktig del.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Du är nyfiken, lyhörd, van vid rutiner och bra på att planera. Arbetar aktivt med tydlig målsättning och är öppen och positiv. Har förmåga att motivera, skapa goda relationer med lösningsfokuserat förhållningssätt. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du ska vara en förebild och visa på det goda exemplet både i organisationen och i samhället.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning, meriterande inom vård och omsorg eller barn och fritid-social inriktning.
• Tidigare erfarenheter från arbete inom LSS verksamhet och människor med aktivitetsbegränsningar.
• Vi ser gärna att den som söker har arbetat med utåtagerande personer då utmanade beteende förekommer och känner till lågaffektivt bemötande.
• God datavana, då vi journalför och tidrapporterar digitalt.
• Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
• B-körkort
ÖVRIGT
Arbetstiden på våra boenden är förlagd till kväll och helg, jour natt och/eller vaken natt.
Provanställning tillämpas.
Fysiska aktiviteter med deltagarna utföres och du bör inte vara överkänslig mot pälsdjur.
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: bemanning@jatc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Järna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jatc Community Health Care AB
(org.nr 556690-3323), http://www.jatc.se
Mossvägen 19 (visa karta
)
153 37 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtuna Kontakt
Bemanningsplanerare
Maria Kourieh bemanning@jatc.se Jobbnummer
9525659