Jape söker Utesäljare
2025-11-09
Vi på Jape söker en engagerad och relationsstark utesäljare till distriktet Blekinge/Småland/Gotland. Som utesäljare kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och vårda relationer med återförsäljare inom färg- och byggfackhandeln. Du kommer att ansvara för att stärka varumärkets närvaro genom att fördjupa befintliga samarbeten och skapa nya långsiktiga relationer.
I rollen som utesäljare kommer du att planera och genomföra kundbesök, hålla utbildningar, arbeta med butiksexponeringar och delta vid event och mässor. Du förväntas vara självständig i din planering och genomförande av kundbesök samt aktivt delta i att utveckla produktutbudet baserat på kundfeedback.
Du kommer att rapportera till försäljningschefen och samarbeta nära med kollegor inom sälj och marknad. Vi värdesätter delaktighet, kunskapsdelning och feedback högt och ser att du blir en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2025-11-09Dina arbetsuppgifter
* Relationsbaserad försäljning till återförsäljare.
* Självständig planering och genomförande av kundbesök.
* Deltagande i mässor och event.
* Utbildningar i butiker.
* Löpande dialog angående produktutveckling och kundfeedback.
Erfarenhet och kvalifikationer
* Minst fem års erfarenhet av en roll som resande säljare.
* Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
* B-körkort.
* Erfarenheter från färg- och byggfackhandeln är meriterande.
Om du är en driven och relationsorienterad individ med erfarenhet av försäljning och intresse för färg- och byggfackhandeln, så kan du vara den vi letar efter. Vi erbjuder en spännande roll där du får möjlighet att arbeta med marknadsledande varumärken och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Ansök redan idag och bli en del av vårt dynamiska team på Jape!
I samband med denna rekrytering samarbetar Jape med Retail Recruitment och ansvarig rekryterare. Vi gör fortlöpande urval så vänta inte med din ansökan.
40 år av friska hus
I 40 år har JAPE utvecklat lösningar för friska hus. Idag erbjuder vi ett brett produktsortiment som gör det enkelt att underhålla såväl inomhus som utomhus. På så vis får dagens husägare mer tid över till annat samtidigt som huset bevaras för framtida generationer.
JAPE grundades 1984 i Markaryd av Peter af Klinteberg. Idag drivs JAPE Produkter AB och systerbolaget JAPE Ventgolv AB av Peters barn som delar hans passion för friska hus. Sedan 1994 finns all verksamhet i Hässleholm, här utvecklas nya produkter och lösningar och här har vi också vår produktion och vårt lager. Totalt är vi ett 20-tal medarbetare som dagligdags jobbar för friska hus och nöjda kunder. www.jape.se
