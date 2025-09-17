Italiensk kock deltid
Little Italy i Limhamn AB / Kockjobb / Malmö
2025-09-17
Little Italy i Limhamn är en pizzeria och restaurang med italiensk mat.
Vi söker nu en italiensk kock som kan göra italiensk mat, á la carte och pizzor.
Vi vill ge våra gäster en underbar upplevelse av mat för all sinnen av högsta kvalité.
Vår ambition är att ständigt erbjuda en hög servicenivå och vi strävar efter att sätta gästen i centrum och tillhandahålla en trevlig miljö.
Vi vill att du:
• har erfarenhet av det italienska köket.
• har höga krav på hygien.
• har hög arbetsmoral.
• trevligt attityd och samarbetsvillig.
Arbetstid: kl. 16.00 till ca kl. 22.30.
Start omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: shekan1@hotmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Italiensk kock".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559198-2409), https://little-italy.se/
Gjutformsgatan 8 B (visa karta
)
216 48 LIMHAMN Jobbnummer
9513699