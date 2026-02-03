IT-utvecklare / Integrationstekniker - med arkitektprofil
Big Hair Big Dreams AB / Datajobb / Ängelholm
2026-02-03
Företag: Big Hair Big Dreams AB (BHBD)
Företag: Big Hair Big Dreams AB (BHBD)
BHBD är ett snabbväxande e-handelsbolag inom skönhet med kontor i Stockholm, Västerås och Ängelholm. Vi kombinerar entreprenörskap, innovation och högt engagemang med en vardag med högt tempo och korta beslutvägar. Under de senaste åren har vi investerat mycket i våra digitala system och fortsätter att utveckla smarta integrationslösningar, datadrivna flöden och effektiva processer för att stötta vår fortsatta tillväxt.
Nu söker vi en tekniskt bred utvecklare med arkitektprofil som vill bidra till att vidareutveckla våra system och digitala lösningar. Du får en viktig roll i att driva projekt, utveckla integrationer och hitta praktiska lösningar som gör skillnad i det dagliga arbetet.
Om rollen
Som IT-utvecklare / Integrationstekniker hos oss arbetar du nära vår IT-chef och får en nyckelroll i att forma, leda och genomföra företagets digitala utvecklingsinitiativ.
Du arbetar både strategiskt och operativt - en mix mellan IT-arkitekt, systemutvecklare och teknisk projektledare.
Dina huvuduppgifter är att:
Utveckla och förbättra integrationer & processer mellan våra system (Business Central, Shopify m.fl.)
Bygga automatiseringar, processer och datadrivna flöden
Vidareutveckla vår analysmiljö i Microsoft Fabric och Power BI
Förstå verksamhetens behov och översätta dem till välstrukturerade tekniska lösningar
Leda projekt från start till mål, inklusive kravställning, design, koordinering och genomförande
Skapa lösningsförslag och teknisk struktur - utan krav på att alltid programmera allt själv
Rollen är tekniknära, verksamhetsnära och erbjuder stor möjlighet att påverka hur våra system och flöden fungerar framåt.
Lättare IT-administration ingår - men är en mindre del
Eftersom vi är ungefär 20 talet anställda ingår även ett ansvar för den interna IT-miljön som att hantera användare & utrustning samt säkerställa att våra miljöer fungerar smidigt.
Detta är en mindre men naturlig del av helheten - huvudfokus ligger på utveckling, integrationer och hitta systemlösningar för organisationen.
Vår tech stack
Du kommer främst arbeta med:
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Microsoft Fabric & Power BI
Shopify (Liquid)
API-integrationer och automationslösningar
Spark & Python (meriterande)
Vi tror att du är
Erfaren inom integrationer, automatisering eller systemutveckling
Nyfiken, strukturerad och lösnings orienterad
Intresserad av affärsprocesser och hur teknik kan förbättra dem
Självgående, men trivs med att samarbeta i team.
Prestigelös och van att ta ansvar för både små och stora uppgifter
Meriterande
IT Arkitektbakgrund
Erfarenhet av Shopify/Liquid
Erfarenhet av Spark & Python
Bakgrund i .NET, JavaScript eller liknande utvecklingsspråk
Vi erbjuder
En utvecklingsfokuserad roll med stort ansvar
Möjlighet att vara med och forma vår digitala framtid
Snabba beslutsvägar och nära samarbete med IT-chef och verksamheten.
Arbete i en Microsoft-centrerad miljö
Placering på vårt kontor i Ängelholm
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Big Hair Big Dreams AB
