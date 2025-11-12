IT-tekniker, vikariat, Regionservice Servicecenter
Har du ett stort intresse för IT samt service och bemötande? Då kan detta jobb vara helt rätt för dig.
Servicecenter tar emot felanmälningar, beställningar samt ger support och förmedlar ärenden inom IT, vård- och administrativa system, fastighetsfrågor, telefoni, städ och transport. Till oss kommer också alla medarbetare och kommunanställda för att få sitt eTjänstekort utfärdat. Vi är ungefär 40 kollegor som geografiskt finns placerade på Universitetssjukhuset Örebro.
Servicecenter består av enheterna Första linjen och eTjänstekort, IT- och telefonisupport samt Systemsupport. Som medarbetare inom IT- och telefonisupport kommer du främst arbeta med inriktning mot IT samt ha en viktig roll i mötet med våra kunder både via telefon och när kunder besöker Servicecenter. Gemensamt för oss är vår mycket höga serviceanda. Ett gott bemötande och en bred kunskap om Region Örebro län som helhet kännetecknar vårt glada gäng.
Inom Shared Service Center finns avdelningarna Servicecenter, Telefonväxeln, HR-administration, Ekonomiavdelning och Lön- och pensionsadministration.
Shared Service Center erbjuder dig en professionell arbetsplats som är utvecklingsorienterad och som gillar smarta och effektiva lösningar. Vår ledstjärna är: digitalt först! Tillsammans är vi cirka 140 medarbetare som gillar att samarbeta både internt inom området och med våra partners i regionen. Varmt välkommen till oss!
Mer information om Shared Service Center finns på Region Örebro läns webbsida.
IT- och telefonisupporten är en andra linjens funktion inom Servicecenter. Vi hanterar felanmälningar, beställningar och frågor från alla verksamheter inom Region Örebro län.
Arbetet sker främst via telefon men innefattar även att ta emot besökare till Servicecenter.
Första linjen tar emot samtalen initialt och löser enklare ärenden. Övriga ärenden slussas vidare till oss i andra linjen. Vid behov eskalerar vi sedan ärenden till Regionservices tredje linjesupport.
Du kommer att arbeta enligt schema och växla mellan att ta emot samtal och hantera ärenden i vårt ärendehanteringssystem. Vi följer rutiner och processer baserade på ITIL, vilket bidrar till en strukturerad och kvalitativ support.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
• Gymnasial utbildning med IT-inriktning, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta i en supportfunktion
Meriterande
• Goda kunskaper inom Windows 10/11, nätverk, telefoni, mobila enheter och kringutrustning som skrivare i företagsmiljö
• Erfarenhet av användaradministration i Active Directory och Microsoft 365
Du trivs med kundkontakter, är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande. Du är social, kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi är övertygade om att mångfald i alla avseenden berikar verksamheten. Du har stor respekt för andra människor och vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga erfarenheter och egenskaper.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Manne Danneman Lundkvist, Enhetschef 019-6026414
Fackliga företrädare:
Isabell Karlsson, Vision 019- 602 27 55 Ersättning
