IT-tekniker till SLU
Poolia AB / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2025-10-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad och engagerad IT-tekniker som älskar att lösa problem och skapa smidiga IT-upplevelser för användare, då har du nu chansen att söka ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder inom statlig verksamhet? Uppdraget är hos SLU i Uppsala, heltid, förväntas starta omgående och pågå 6 månader framåt. För detta uppdrag kommer du att bli anställd som en av Poolias uppskattade konsulter.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
På IT-avdelning hos SLU arbetar man med både grundläggande IT-tjänster och skräddarsydda digitala lösningar. Avdelningen stödjer universitetets behov inom allt från forskning till undervisning, vilket gör arbetet både utmanande och komplext. Det är en stor avdelning med bred kompetens, där medarbetare har goda möjligheter att utvecklas. Genom fokus på samverkan, innovation och säkerhet levererar IT-avdelningen en modern teknisk miljö som gagnar hela verksamheten. Just nu befinner sig avdelningen i en spännande fas med bland annat ett nätverksbyte för hela universitetet. Andra prioriterade områden inkluderar IT-säkerhet, lagring, tillgängliggörande av data, molntjänster och digitalisering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker nu en engagerad IT-tekniker som vill bidra till att universitetets anställda och studenter får snabb och professionell hjälp med sina IT-relaterade behov. Du blir en nyckelperson i teamet och får arbeta i en stimulerande miljö där din insats gör skillnad varje dag. Du kommer att vara en del av ett nationellt team som ansvarar för att ge teknisk support via telefon, e-post, ärendehanteringssystem samt fysiskt stöd på plats i servicedesken.
Arbetet är varierat och innefattar bland annat:
• Ta emot, registrera och hantera inkommande supportärenden.
• Arbeta nära kollegor och ta gemensamt ansvar för leverans och hög kundnöjdhet.
• Felsöka och åtgärda problem inom hårdvara, mjukvara, nätverk, konton och andra IT-tjänster.
• Eskalera ärenden till andra linjens support vid behov.
• Ge användarstöd till både anställda och studenter i frågor kring exempelvis e-post, skrivare, konton och applikationer.
• Säkerställa återkoppling och lösningar på ett professionellt och kundorienterat sätt.
• Skapa och uppdatera kunskapsartiklar för att effektivisera återkommande ärenden.
• Utföra ny- och ominstallation av datorer och applikationer.
• Delta i förbättringsarbete för att minska återkommande incidenter och höja kvaliteten på supporten.
• Medverka i IT-projekt tillsammans med andra delar av organisationen.
Vem är du?
Du har erfarenhet av IT-support eller en liknande teknisk roll och trivs med att hjälpa användare. Du kombinerar teknisk kompetens med en stark servicekänsla och kan snabbt identifiera och lösa problem på ett strukturerat och effektivt sätt. Som person är du noggrann, självgående, ansvarstagande och empatisk. Du är flexibel och trivs i en miljö med variation i arbetsflödet. Du lyssnar på och förstår användarnas behov, alltid med slutanvändaren i fokus.
Vi ser även att du har
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet av IT-support eller liknande teknisk roll.
• Goda kunskaper i Windows och erfarenhet av felsökning av hårdvara och programvara.
• Kunskap om vanliga IT-system som Microsoft 365 och Active Directory.
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Förmåga att ge kundorienterad service och anpassa bemötande efter användare med olika teknisk kunskap.
Meriterande:
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem.
• Kunskap i Mac OS-miljöer samt mobilplattforma
• Kunskap om ITIL och processorienterat arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om verksamheten
Till oss vänder sig många av Sveriges attraktivaste arbetsgivare när de vill rekrytera eller hyra in personal. Med ett brett spann av tjänster, från kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministratörer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en miljö som passar dig och dina önskemål.
Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät.
Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Enbart provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74549". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Jobbnummer
9534414