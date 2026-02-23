IT-tekniker till Paulinska skolan
Strängnäs kommun, Paulinska skolan / Supportteknikerjobb / Strängnäs Visa alla supportteknikerjobb i Strängnäs
2026-02-23
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Paulinska skolan i Strängnäs
Paulinska skolan det självklara valet! Du, jag, vi tillsammans: på Paulinska skola finns framtiden. Våra elever har rätt till att kunna bli sitt bästa jag och uppfylla sina drömmar. En av skolans styrkor är att hela samhället är representerat i verksamheten som består av en härlig mångfald.
Kollegiet är flexibelt och har stort engagemang i att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever. Att respektera elevernas bakgrund och kultur samt ha förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet skapar trygghet i studiesituationen och leder till lärande och vidare till högre måluppfyllelse. Genom strukturerad och kvalitativ undervisning och med ett fokus på skolans kunskapsuppdrag möter vi eleven där den befinner sig för att skapa bästa förutsättningar att utvecklas maximalt utefter sin förmåga. Vårt fokus är att ta fram processer och rutiner för att arbeta systematiskt och hållbart över tid med att öka trygghet och studiero, skolnärvaro och måluppfyllelse.
Låter det som en arbetsplats för dig?Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Nu söker vi en It-tekniker med bred kompetens till Paulinska skolan som två dagar i veckan kommer att ansvara för skolans datorer när det gäller både mjuk- och hårdvara. Skolan har idag ca 580 datorer för både personal och elever. Du kommer att ansvara för underhåll, reparationer, ärende hantering, felanmälningar, uppgraderingar, inventering samt insamling av gamla datorer och utdelning av nya datorer varje år.
Du är skolans primära kontakt mot kommunens IT-avdelning samt mot Utbildningskontorets IT-utvecklare. Du deltar i ny- och vidareutveckling av IT-stöd och håller dig uppdaterad gällande systemens utveckling i uppdrag från systemförvaltarna. Du kommer att ha direktkontakt med både lärare och elever som söker upp dig för hjälp med diverse frågeställningar.
Anställningens omfång är 40% men under kortade perioder kan man behöva utöka arbetstiden då verksamheten har större arbeten som behöver hanteras under kort tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
* god vana av att hantera Dell-datorer då det är kommunens valda hårdvara.
* insatt i och har erfarenhet av att hantera Intune/Azure som fungerar som manageringssystem.
* god erfarenhet/vana av att hantera Windows operativsystem och Microsoftmiljöer.
* god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
* en, för uppdraget, relevant utbildning.
* erfarenhet och kunskap för att kunna reparera hårdvara vid behov.
* tidigare erfarenhet av att arbeta som It-tekniker i skola.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Du är social och tillmötesgående och trivs med att bemöta barn- och ungdomar i deras skolmiljö. Det är även viktigt att vara flexibel och lösningsfokuserad och kunna tänka utanför boxen.
Välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "59/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365) Arbetsplats
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Kontakt
Rektor Paulinska skolan
Ida Brånn ida.brann@strangnas.se Jobbnummer
9756467