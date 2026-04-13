IT-tekniker till Ledningsstödsavdelningen
2026-04-13
Försvarsmakten söker en IT-tekniker till Ledningsstödsavdelningen i Bålsta för att stärka vårt viktiga och kompetenta team. Du kommer arbeta nära dina kollegor i en prestigelös miljö med god gemenskap och möjlighet till personlig utveckling.
Våra arbetsuppgifter är bland annat drift och underhåll av IT-system samt att ge användarstöd till personal. Hos oss får du möjlighet att arbeta med persondatorer, kringutrustning, infrastruktur, datorhallar, nät, server och utveckling av system. Ett brett område vilket ger stor variation och breda kunskaper.
Vi söker dig som är tekniskt kunnig med ett brinnande intresse för IT. Du är driven, positiv och har erfarenhet av IT antingen inom användarstöd, datorhallar, server eller nätverk.
Vi välkomnar även personer utan tidigare erfarenhet av Försvarsmakten att söka till oss.
Om verksamheten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 2000 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Användarstöd
Systemstöd
Lagerhantering av IT-utrustning
Dokumentering i ärendehanteringssystemPubliceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
Utbildning med inriktning IT/Teknik eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
Goda kunskaper och praktisk erfarenhet inom antingen användarstöd, datorhallar, server eller nätverk
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
Körkort B manuell växellådaDina personliga egenskaper
Som person är du praktiskt lagd och har förmågan att arbeta både i team och självständigt. Du är prestigelös, hjälpsam, har god analytisk förmåga, strävar efter att arbeta med hög kvalitet. Du kan ta egna initiativ och är ansvarskännande. Du är positiv och att bemöta människor på ett bra sätt är en självklarhet för dig. Tidvis kan arbetsbelastningen vara intensiv vilket innebär att du ska vara stresstålig och kunna gripa dig an problem strukturerat även under sådana förutsättningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande:
Arbetat i Försvarsmakten eller totalförsvaret
Arbetslivserfarenhet och utbildning inom IP-telefoni
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom Microsoft Windows Server
Kunskap och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system och -infrastruktur
Vad kan Försvarsmakten erbjuda dig?
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Här arbetar vi inom en organisation där din insats gör skillnad. Hos oss är en bra balans mellan arbete och privatliv viktigt och vi erbjuder många karriärmöjligheter. Något av det vi erbjuder:
Utbildningar, certifieringar och seminarier utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
Träning på arbetstid 3 timmar per vecka och du kan även få träningskläder samt ersättning för träningsskor och startavgifter
Flexibel arbetstid.
Semesterdagar efter ålder, 28 dagar under 31 år, därefter 31 dagar och vid 40 år 35 dagar
Extra föräldralön vid föräldraledighet och VAB samt extra sjuklön och möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning Övrig information
Tillsvidareanställning som påbörjas med sex månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten.
Befattning: Civil. Tjänstgöringsgrad: Heltid, dagtid.
Placeringsort: Bålsta.
Resor i tjänsten förekommer.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om befattningen så är du välkommen att kontakta Sektionschefen för Ledningsstödsektion Bålsta.
Frågor rörande anställningsvillkor hänvisas till HR-generalist Hanna Ottosson.
Fackliga företrädare:
SACO Agneta Landquist
SEKO Matz Felix
OFRS Martin Sparr
OFRO Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019 - 393500.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
