IT-tekniker till Kontaktcenter

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Regeringskansliet / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-15
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Sektionen för support genom besök, Förvaltningsavdelningen
Vill du arbeta i en central IT-funktion med ett internationellt uppdrag? Vi söker nu en IT-tekniker som vill bidra till att säkerställa en stabil och välfungerande IT-miljö för Regeringskansliets utlandsmyndigheter och Regeringskansliet.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som IT-tekniker ingår du i ett team som ansvarar för drift, felsökning och livscykelhantering av Regeringskansliets arbetsplatsutrustning för användare vid våra utlandsmyndigheter. Teamet har en central funktion i verksamheten och arbetar huvudsakligen genom ärendehantering där det finns stort utrymme att själv planera och strukturera arbetet.
Rollen innebär nära samarbete med flera funktioner inom organisationen och du kommer även att bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och processer.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att följa och hantera livscykeln för arbetsplatsutrustning så att produkterna uppfyller verksamhetens krav och fungerar som de ska. Du hanterar garantiärenden mot leverantörer och säkerställer att supportorganisationen har den information som krävs för att kunna ge ett effektivt stöd till användarna.
Du kommer även att arbeta med felsökning av datorer och kringutrustning, lagerhantering samt paketering och leverans av utrustning till våra utlandsmyndigheter. Arbetet innefattar även deltagande i framtagande av budgetunderlag samt förbättrings- och effektiviseringsarbete kopplat till verksamhetens processer.Bakgrund
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom IT. Du har erfarenhet av felsökning av datorer och kringutrustning samt är van att installera och hantera fysiska komponenter i datorer och tillhörande utrustning.
Du har goda kunskaper i Windows 11.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom IT samt erfarenhet av arbete i större organisationer med globalt spridda IT-miljöer. Erfarenhet av leverantörskontakter och arbete i nära samarbete med verksamheten är också meriterande.
Det är även meriterande om du har kunskap inom ITIL, XLPM, Active Directory och Microsoft Endpoint Configuration Manager.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för IT och teknik samt en vilja att fortsätta utveckla dina kunskaper. Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver dina uppgifter framåt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra.
Du är analytisk och lösningsorienterad och kan växla mellan att hantera detaljer och att se helheten. Vi tror också att du har ett naturligt intresse för teknisk utveckling och omvärldsbevakning samt en vilja att bredda din kompetens för att kunna stötta verksamheten där behov finns.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
I tjänsten förekommer lagerarbete och paketering av utrustning, vilket innebär att vissa tyngre lyft kan förekomma. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning med placering i Stockholm. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Mimi Horneman. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 juli 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9963820