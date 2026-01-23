IT-tekniker inom support, Stockholm
2026-01-23
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang.
Myndigheten har ett väl integrerat hållbarhetsarbete och vill även inspirera andra till att agera för en hållbar framtid. Vi är en museimyndighet som driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Sedan 1 januari 2026 är även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten.
Vi har ett spännande utvecklingsarbete framför oss när myndigheten växer 2026. Vi ska fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme att växa och samtidigt bygga en gemensam kultur med gemensamma arbetssätt i en ny organisationsstruktur i en större myndighet. Vi utvecklar en effektiv samarbetskultur som kännetecknas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande. En kultur där vi blir bättre tillsammans! Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Är du en serviceinriktad IT-tekniker som vill arbeta i en spännande och kreativ miljö? Vill du bidra till utvecklingen av digitala upplevelser på några av Sveriges kulturhistoriskt betydelsefulla museer? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Myndigheten har en egen modern nätverksmiljö och hårdvara som vi administrerar själva. Som IT-tekniker hos SMMTF blir du en nyckelperson på IT-enheten och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att sköta den dagliga driften, samt ge support till användarna inom myndigheten. Tyngdpunkten i arbetet ligger på användarsupport vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga, proaktivt arbete, samt förmåga att leda och vara inlyssnande kring verksamhetens behov. Du kommer att vara delaktig i utvecklingen av digitala lösningar som förbättrar besöksupplevelsen och effektiviserar våra interna processer. Rollen erbjuder arbete i en modern och utvecklande miljö med sikte på att ligga i framkant vad gäller upplevelse, kunskap och engagemang inom museisektorn.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha en eftergymnasial utbildning inom IT-området, som till exempel certifiering inom Microsoft. Du har också tidigare arbetslivserfarenhet av IT-supportarbete och har vana av att underhålla och förvalta IT-teknik, så som datorer, skrivare och telefoner och du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Kunskaper och intresse gällande dokumentation av IT-miljöer och IT-system
- Kunskaper i Windows 10 och Microsofts olika klientprodukter
- God kunskap i Windows Server 2013 och nyare, Microsoft Exchange samt Active Directory
- Erfarenhet av ramverket ITIL eller liknade
- Erfarenhet av företagstelefoni
- Eftersom stora delar av utställningsmiljön är digital är kunskap kring AV -produkter också önskvärd
Dina egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Du är systematisk och ordningsam och har god förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du har förmåga att arbeta självständigt med att lösa problem och aktivt söka information, samt har god förmåga att planera och följa upp det egna arbetet. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt i relationer med andra och du är noga med att leverera en hög service till användarna. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med dina teknikerkollegor, övrig personal och externa samarbetspartner och är en bra representant för IT-enheten. En mycket viktig egenskap är att på ett förtroendefullt sätt ge service till museerna i form av stöd och hjälp med IT-frågor i det dagliga arbetet.
Mer om oss
Inom myndigheten arbetar vi aktivt med att utveckla besöksupplevelsen på våra museer med hjälp av digitala system. Det skapar ett ökat behov av digitalt systemstöd inom publik förmedling, administrativa stöd, utställningsproduktion, samlingsförvaltning och arkiv. IT-enheten ansvarar för support av teknisk utrustning, systemansvar, inköp av IT- och AV-utrustning samt system för hela SMTM. Vi arbetar inom ramverket ITIL. IT-enheten tillhör avdelningen Kommunikation och stöd, vilken tillhandahåller service och stöd till samtliga verksamheter i Stockholm, Karlskrona, Gävle och Linköping.
Anställning
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetet medför beredskapstjänstgöring i form av telefonberedskap i hemmet under någon eller några helger. Placering i Stockholm, resor till Karlskrona, Gävle och Linköping förekommer. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan. Kontakt
Eric Wall, chef IT-enheten: 08-519 558 83 Facklig kontakt
Jens Haumann, ST: 08-519 549 93 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 februari genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev, första intervjuer hålls 23-24 februari.
Övriga upplysningar
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMMTF har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.
Ersättning

Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.3.1-2026-227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Maritima och Transporthistoriska Museer
(org.nr 202100-1132) Arbetsplats
IT-enheten Jobbnummer
9702283