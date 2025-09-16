It-tekniker inom Nätverksområdet
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2025-09-16
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Migrationsverket befinner sig i en period av stora förändringar på många plan.
Vi är bland annat inne i ett digitaliseringsarbete som innebär en förändring av processer och arbetssätt inom hela myndigheten med fokus på innovativa digitala lösningar, automatisering, livscykelhantering och agila arbetssätt. Gamla system ska avvecklas och nya system ska utvecklas och implementeras. Samtidigt behöver vi hålla gamla system igång med hög driftsäkerhet. Vårt arbetssätt och kultur förändras. Vi prövar nya arbetssätt och tekniker som en del av digitaliseringsresan.
Vi satsar på vår digitaliseringsverksamhet och söker nu en IT-tekniker inom Nätverksområdet som vill vara en del av vår resa.
Vad gör en IT-tekniker?
Du blir del av ett team med kollegor som jobbar utifrån ett helhetsansvar med utveckling, underhåll och drift av mjukvara och hårdvara inom nätverksområdet. Du ansvarar för att upprätthålla IT-driften för den operativa verksamheten och du vet att du lyckats med ditt uppdrag när IT-driften är stabil.
Dina arbetsuppgifter är följande:
- Initiera och medverka i utveckling inom nätverksområdet och agera som teknisk resurs inom projekt och förvaltning
- Kunna omsätta omgivningens behov i tekniska lösningar
- Analysera, utvärdera och utveckla mer komplexa tekniska lösningar samt besluta om ändringar och driftförbättrade åtgärder inom nätverksområdet.
- Vidareutveckla och underhålla teknisk infrastruktur.
- Bedriva IT-säkerhetsarbete och utföra säkerhetsuppdateringar.
- Bedriva omvärldsbevakning inom aktuellt teknikområde.
Genom att jobba proaktivt kan potentiella störningar hanteras innan verksamheten påverkas negativt och fokus ligger kontinuerligt på förbättring. Verksamhetsutveckling och förbättringar av våra processer, arbetssätt och verktyg ingår därmed också i rollen.
Läs mer om att arbeta med IT hos oss: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Jobba-med-it.html
Vi söker dig som har:
- utbildning inom it/datavetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för befattningen
- god kunskap inom nätverksområdet
- kunskap om arbetssätt och metoder inom DevOps och automatisering
- god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat i större organisationer eller myndigheter. Det är även meriterande om du har kunskaper och erfarenheter inom ett eller flera av följande områden:
- Cisco-produkter
- Routing
- Infrastructure as code
- It-säkerhet
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta ställs krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning.
Vem är du?
Som person har du en hög personlig mognad och du tycker även om att ta initiativ och dra igång saker. Du uppskattar att samarbeta med andra både inom ditt team och med kollegor i övriga organisationen. Du är även lugn och tillmötesgående och tycker om att hjälpa andra. Slutligen är du den typ av person som har förmågan att se helheten och ta hänsyn till det större perspektivet.
Förmåner med att arbeta på Migrationsverket
Vi erbjuder dig en bra balans mellan arbete och fritid och goda möjligheter till hemarbete. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme samt ersättning upp till 90 % av lönen vid föräldraledighet.
Läs mer om våra förmåner och villkor här: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Jobba-med-it.html
Upplysningar
Placeringsort: Linköping eller Norrköping
Möjlighet till distansarbete finns (upp till 49%)
Arbetstid: Kontorsarbetstid (flextid). Beredskap förekommer.
Tjänsten: Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-16Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 7 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Birgitta von Kronhelm 010-2035275 Jobbnummer
9512387