IT-tekniker inom Digitala arbetsplatsen
Sjöfartsverket / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2025-09-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Norrköping
, Oxelösund
, Trosa
, Västervik
, Södertälje
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
IT-tekniker inom Digitala arbetsplatsenmed placering i Norrköping
Vill du vara en del av ett framåtblickande IT-team som utvecklar och förvaltar Sjöfartsverkets digitala arbetsplats? Sjöfartsverket är mitt i en spännande förnyelseresa där IT och digitalisering är mycket centralt. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en agil arbetsmiljö med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan kollegor och verksamhet. I vårt team finns både IT-tekniker, Lösningsarkitekter, Tjänsteansvariga och Uppdragsledare, vilket ger dig en dynamisk och mångfacetterad arbetsmiljö. Vår vision är högt satt, vi siktar på att bli Sveriges mest utvecklande IT avdelning!Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker inom Digitala arbetsplatsen ansvarar du för våra manageringsplattformar och tillhörande klienter, såsom PC, bärbart och tunna terminaler. I rollen ingår det att förvalta befintliga plattformar och tillhörande klienter samtidigt som du arbetar med att utveckla och införa nya lösningar som stärker vår digitala arbetsmiljö. Som en del av rollen kommer du att genomföra djupgående felsökningar på befintliga lösningar, delta i projekt och uppdrag som expert inom området samt omvärldsbevaka området.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta som IT-tekniker i en 3:e linje, inom området IT Arbetsplats
Minst 2 års erfarenhet av att utföra djupare felsökning på PC och bärbart, både mjukvara och hårdvara
Minst 2 års erfarenhet att arbeta med Windows 11
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med tillbehör för klienthårdvara och dess funktion, såsom kortläsare, dockningsstationer, ljudenheter
Arbetslivserfarenhet av att arbeta med servermiljöer
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med manageringsverktyg såsom Microsoft Endpoint Configuration Manager, Igel UMS eller HP Device Manager för PC och bärbart eller tunna terminaler
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med script, exempelvis PowerShell
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med Group Policies
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Arbetslivserfarenhet av att arbeta med inventeringsverktyg för programvaror, exempelvis Snow
Minst 2 års erfarenhet att arbeta med säkerhetsprodukter, exempelvis certifikatbaserad autentisering
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en mycket god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta tillsammans med kollegor mot gemensamma mål. Du har en analytisk förmåga och tar dig an problem på ett strukturerat och lösningsinriktat sätt. Samtidigt är du stabil och trygg även i utmanande situationer, med förmågan att behålla fokus och leverera resultat. Det är också viktigt att du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt på ett självständigt sätt.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast eller enligt överenskommelse.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Intervjuer kommer att hållas från och med vecka 43.
Upplysningar:
Chef Maria Jideström, 010-478 63 86 eller maria.jidestrom@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 12 oktober 2025.
Diarienummer: 25-05159
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Chef
Maria Jideström maria.jidestrom@sjofartsverket.se Jobbnummer
9517156