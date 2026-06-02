IT-tekniker
It-Bemanning Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos It-Bemanning Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Upplands Väsby
, Norrköping
eller i hela Sverige
IT-bemanning är ett socialt och personligt IT-konsultföretag där vi värdesätter den enskilda medarbetaren. Har du de rätta egenskaperna - social, driven och tävlingsinriktad så kan vi ge dig de rätta förutsättningarna för ett roligt och stimulerande arbete som konsult hos någon av våra kunder. IT-bemanning är ett dotterföretag till IT-konsultföretaget Xperta AB och som är specialiserade inom området IT-infrastruktur.
Vem är du?
Vi söker dig som med ett starkt kundfokus som tycker om att ge professionell service. Du är lättlärd och kan snabbt sätta dig in i nya system och nya tekniker. Vidare behöver du kunna anpassa dig efter olika kunders behov för att lösa deras problem. Som person är du glad och social och har lätt för att samarbeta med andra. Vi ser gärna att du trivs med ett högt tempo och att du kan hantera flera ärenden och processer samtidigt. I denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina erfarenheter
Vi ser att du som söker har minst en gymnasial utbildning, gärna inom IT-support/teknik. Vidare ser vi att du har arbetslivserfarenhet inom supportyrket, gärna som Teknisk Support. Alternativt har du arbetslivserfarenhet inom kundtjänst eller något annat serviceyrke och ett stort tekniskt intresse.
Goda kunskaper av applikationer som ingår i MS Office 2010/13/16
Grundläggande kunskaper inom Nätverk, TCP/IP
Goda kunskaper av att supportera datorer med Windows 7, 8, 10
Goda kunskaper av administration i Active Directory, Exchange och Skype alternativt tjänster i Office365
Grundläggande kunskaper av Windows server
Kännedom om ITIL
Goda kunskaper att supportera PC & MAC
Goda kunskaper av hårdvara och kringutrustning
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7834419-2030208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IT-bemanning Sverige AB
(org.nr 556840-6028), https://jobb.itbemanning.se
Jakobsbergsgatan 7 (visa karta
)
111 44 STOCKHOLM Arbetsplats
IT-bemanning AB Jobbnummer
9941271