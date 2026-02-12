IT-Tekniker
Vill du arbeta med IT-support där tekniken möter verkligheten? För en av våra kunders räkning söker vi nu en ansvarstagande och tekniskt intresserad IT-tekniker till deras team.
OM TJÄNSTEN
Som IT-tekniker i detta team blir du en del av en grupp som ansvarar för den lokala IT-supporten direkt ute i verksamheten. Rollen passar dig som trivs med ett rörligt och varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Här handlar det om att lösa tekniska utmaningar på plats, genomföra installationer och säkerställa att den kritiska infrastrukturen fungerar felfritt.
Du arbetar främst med hårdvara, klienthantering och praktisk felavhjälpning. Verksamheten är processorienterad med tydliga rutiner, men för dig som är driven och framåt finns det goda möjligheter att specialisera dig och ta mer ansvar över tid.
Dina arbetsuppgifter
• Installationer, utrullning och underhåll av datorer och teknisk utrustning.
• Felsökning och support av hårdvara och applikationer direkt ute i verksamheten.
• Arbete i labbmiljöer och löpande underhållsarbete.
• Hantering av incidenter och dokumentation i ärendehanteringssystem.
VI SÖKER DIG SOM
• God kunskap om IT-infrastruktur och hårdvara.
• Erfarenhet av kundkontakt och support, gärna i en industriell eller tekniskt komplex miljö.
• Obehindrad i svenska (tal & skrift) och goda kunskaper i engelska.
• B-körkort
Vi söker en prestigelös lagspelare som tar personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Du har ett gediget intresse för IT och hårdvara, och du har troligtvis erfarenhet från supportarbete eller en teknisk bakgrund inom industrin. Du trivs med att arbeta efter fastställda rutiner samtidigt som du har förmågan att agera lösningsorienterat när det behövs.
Då verksamheten ställer höga krav på säkerhet ingår bakgrundskontroll och drogtest som en del av rekryteringsprocessen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
