IT-supporttekniker till myndighet i Jönköping!
Sway Sourcing Sweden AB / Supportteknikerjobb / Jönköping
2025-11-17
Vill du vara en nyckelspelare i ett erfaret IT-supportteam och bidra till stabil och högkvalitativ IT-miljö för tusentals användare? Är du en självgående supporttekniker med skarp analysförmåga och genuint kundfokus? Då kan detta vara ditt nästa uppdrag!
Om rollen:Vi söker en senior IT-supporttekniker som vill stärka ett engagerat team som arbetar med andra linjens support. Du blir en viktig del i att säkerställa hög tillgänglighet och smidig IT-vardag för användarna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsökning av mjukvara och hårdvara
Andralinje IT-support
Dokumentation, exempelvis guider och instruktioner
Stöd till kollegor samt självständigt ansvar över egna arbetsområden
Kravprofil:
Flerårig erfarenhet 5+ som IT-supporttekniker på senior nivå
Erfarenhet av IT-support i supportfunktion
Mycket goda kunskaper i Windows
Erfarenhet av Microsofts produktflora
Flytande språkkunskaper i svenska både i tal och skrif
Starkt meriterande om du har erfarenhet inom offentlig sektor och gärna komplexa IT-miljöer
Personlighetsmässigt söker vi dig som är lösningsorienterad, strukturerad och som gillar att ta ansvar. För att trivas behöver du även vara en lagspelare som värdesätter samarbete och flexibilitet. Praktiska detaljer:
Placering: Jönköping, resor kan förekomma
Omfattning: Heltid 100%
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Uppdragsperiod: 12 jan 2026 - 30 jun 2026 med möjlighet till förlägning
Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9607605