IT-supporttekniker
Havs- och vattenmyndigheten / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-08-05
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Havs- och vattenmyndigheten (HaV) driver och samordnar arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag på regeringens uppdrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 350 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi skapar samhällsnytta och gör skillnad – för miljön och framtiden.
Avdelningen för digitalisering leder, samordnar och vidareutvecklar myndighetens digitalisering och det gemensamma säkerhetsarbetet. Avdelningen utformar, utvecklar och förvaltar digitala lösningar och IT-tjänster till hela organisationen. Arbetet utgår från verksamhetens behov och omfattar både interna processer och tjänster riktade till externa aktörer.
På enheten för drift och infrastruktur arbetar ett 10-tal personer som ansvarar för drift, underhåll, utveckling och support av myndighetens driftplattformar och tekniska infrastruktur. Läs mer på Havochvatten.se/organisation
Vill du vara den första kontakten för medarbetare som behöver IT-stöd? Är du serviceinriktad, tekniskt kunnig och trivs med att hjälpa användare att lösa IT-relaterade problem? Då är det dig vi söker.
Som IT-supporttekniker hos Havs- och Vattenmyndigheten blir du en viktig del av vår IT-enhet. Du arbetar med att ge support till myndighetens medarbetare och bidrar till att säkerställa en stabil, säker och effektiv IT-miljö. Du arbetar i en serviceinriktad miljö där kvalitet, tillgänglighet och ett professionellt bemötande står i fokus.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med varierande och utvecklande uppgifter inom 1st line support på plats i myndighetens lokaler. Arbetet omfattar både daglig användarsupport och hantering av klienter, programvara, konton och behörigheter. Du samarbetar nära kollegor inom IT och andra verksamhetsområden för att skapa bästa möjliga användarstöd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
ge support till interna användare via ärendehanteringssystem, telefon, fysiska besök och fjärrstyrning
installera, konfigurera och uppdatera PC-klienter samt arbeta med användar- och systemadministration
administrera och distribuera klienthårdvara, kringutrustning, mobiltelefoner och abonnemang
hantera livscykeln för myndighetens IT-utrustning
administrera användarkonton, behörigheter och åtkomstfrågor
felsöka datorer, nätverk, skrivare, mobila enheter, kringutrustning och konferensutrustning
eskalera ärenden som kräver vidare handläggning till 2nd Line eller andra specialistfunktioner.
I rollen ingår även ett kontinuerligt arbete med att uppdatera dokumentation/användarmanualer samt bidra till utveckling av rutiner och kunskapsdatabas.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom IT-området eller motsvarande yrkeserfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Vi söker dig som har minst två års dokumenterad erfarenhet av arbete inom first eller second line support från närtid, då det är viktigt för oss att du är uppdaterad på aktuella metoder och tekniska lösningar. Du behöver även ha:
mycket goda kunskaper om datorer, kringutrustning, mobila enheter (Apple) och konferensutrustning
erfarenhet av felsökning av hård- och mjukvara
mycket goda kunskaper i Windows 11 och MS Office
goda kunskaper inom MDM-system
goda kunskaper inom nätverk, kommunikation, virusskydd samt IT- och informationssäkerhet
goda kunskaper i kontohantering i Active Directory, klientadministration samt katalog- och filrättighetshantering
goda kunskaper i administration av brevlådor i Exchange
erfarenhet av ärendehanteringssystem
kunskap om service management enligt ITIL
Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska samt har goda kunskaper i engelska. Det är meriterande med erfarenhet av mobil enhetshantering med Ivanti, Novell iManager, ärendehanteringssystem Jira, SCCM, Azure/Entra ID samt arbete inom offentlig sektor. Dina personliga egenskaper
Som person är du serviceorienterad, ansvarstagande och flexibel. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har ett gott ordningssinne. Du arbetar effektivt och följer instruktioner och rutiner, samtidigt som du tryggt kan arbeta självständigt inom ditt ansvarsområde. Du trivs också med att samarbeta i team och har ett brett teknikintresse med vilja att utvecklas i din supportroll.Anställningsvillkor
Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 37 000: - 43 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Anställningen är tillsvidare på heltid och provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. För att kunna ge bästa möjliga service till interna användare utförs arbete på vårt kontor i Göteborg. Arbetstiden är 08:00-16:30 helgfria vardagar. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar individuell lönesättning.
Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan!
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, cirka tio minuters gångväg från Göteborgs central. Vi arbetar utifrån den statliga värdegrunden och erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och där mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat. Tänk på att din ansökan blir en allmän handling. Det betyder att den, inklusive bilagor, kan lämnas ut till den som begär det, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Undvik därför att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, som till exempel din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.
Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar. Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havs- Och Vattenmyndigheten
(org.nr 202100-6420), https://www.havochvatten.se/
Gullbergs strandgata 15 (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Havs- och Vattenmyndigheten Kontakt
Agnes Ytreberg, Saco-S genom Saco-föreningen vid Havs- o agnes.ytreberg@havochvatten.se 010-6986000 Jobbnummer
10022261