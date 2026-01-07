IT-supporttekniker
Centio Consulting Group AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en IT-supporttekniker till en större svensk industrikoncern inom försvar och säkerhet.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm eller Linköping.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en erfaren konsult till vårt Fabrikssupport-team. Rollen innebär att stödja fabriker som är i drift dygnet runt, vilket ställer höga krav på kompetens inom infrastruktur, databaser och nätverk. Du blir en del av ett engagerat team på cirka 10 personer, med placering i Linköping (Mjärdevi) eller Solna, och möjlighet till visst remote-arbete.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Monitorering av IT-miljöer
Incidenthantering och problemlösning
Koordinering och kommunikation med fabriker, leverantörer och andra intressenter
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 4 års erfarenhet av slutanvändarsupport
Gedigen kunskap inom infrastruktur/servermiljöer (Windows & Linux)
Erfarenhet av databas, storage och nätverk
Van att arbeta i ärendehanteringssystem
Förmåga att dokumentera och kommunicera tydligt
Meriterande
Incident management
Monitorering och drift av ERP-system
Kunskaper i Azure, AD, SCCM, ITIL, ServiceNow, IFS, BizTalk, Print/Labelprint
Personliga egenskaper
Är flexibel med förskjuten arbetstid
Trivs med att arbeta i team och har ett starkt servicefokus
Är lösningsorienterad och gillar ett dynamiskt arbetsklimat
Har intresse för incident management
Gärna har erfarenhet av monitorering och drift av ERP-systemOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7012701-1777304". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9671827