ABF är Sveriges ledande studieförbund och en kraft för förändring. Vi arbetar för att skapa ett mer jämlikt och inkluderande samhälle, där fler får möjlighet att växa genom bildning, kultur och gemenskap. Våra rötter finns i arbetarrörelsen och vi tror på folkbildningens kraft, att stärka demokratin och ge fler en röst.
Hos oss står nyfikenhet och utveckling i centrum - både för dem vi når genom vår verksamhet och för dig som blir en del av ABF.
På ABFs förbundsexpedition värderar vi öppenhet, gott bemötande och mångfald. Hos oss råder god stämning och ett prestigelöst arbetssätt och vi strävar efter att alla medarbetare ska ha utvecklande, stimulerande arbetsuppgifter som ger möjlighet till omväxling och variation.
Nu söker vi dig som vill arbeta som IT-supportspecialist hos oss på ABFs förbundsexpedition. Rollen är en central del i vårt arbete med att skapa en modern, säker och användarvänlig IT-miljö. Tjänsten kombinerar daglig användarsupport med ansvar för att utveckla processer och rutiner kopplat till IT-drift och användarstöd. IT-supportspecialisten bidrar både operativt och strategiskt till att stärka ABF:s digitala arbetsmiljö i nära samarbete med övriga medarbetare på såväl IT som övriga funktioner inom förbundsexpeditionen.
Vi söker dig som vill arbeta med att ge första och andralinjens support till ABFs medarbetare via vårt ärendehanteringssystem samt telefon och Teams. Arbetet kommer innebära att felsöka och åtgärdar problem i Microsoft 365, windowsmiljöer, nätverk och klientutrustning. Du kommer administrera användarkonton och behörigheter i Active Directory, Entra ID och Exchange/Exchange Online samt hantera enklare användarstöd och registeradministration i interna system.
Du kommer vidare delta i och i vissa fall driva projekt kopplade till förändringar, införanden eller förbättringar av IT-system och processer. Du förväntas bidra till utveckling av supportfunktionens struktur och arbetssätt, inklusive dokumentation, utbildningar och självservicematerial. Vi ser tjänsten som en länk mellan IT-enheten, leverantörer och verksamheten i frågor som rör digitala verktyg och behörigheter.Kvalifikationer
För att trivas hos oss på ABF tror vi att du är en person som värdesätter samarbete och kollegialt stöd. Du har en positiv grundsyn och att du trivs med att ta ansvar för ditt arbete och besitter en hög grad av självledarskap.
Du är en person som sätter laget framför jaget och strävar efter att arbeta på en arbetsplats vars värderingar du delar.
Vi tror vidare att du är strukturerad, serviceinriktad och har ett gott omdöme. Du trivs i en miljö där både teknisk kompetens och pedagogisk förmåga värdesätts. Du är nyfiken på att utveckla arbetssätt, har en naturlig förmåga att kommunicera med användare på olika nivåer och trivs i en roll där du både löser problem och förbättrar processer.
Som krav för att klara tjänsten ser vi att du har:
* Flerårig erfarenhet av IT-support eller servicedesk
* Goda kunskaper i Microsoft 365-administration, behörighetsstyrning och felsökning
* Erfarenhet av Active Directory, Entra ID och Exchange (lokalt och online)
* God förståelse för användarsupport, dokumentation och incidenthantering
* Mycket god svenska i tal och skrift samt god engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenhet av processutveckling eller deltagande i IT-projekt
* Kunskap inom systemförvaltning, registerstrukturer och användarhantering i komplexa organisationer
* Vana att samarbeta med externa IT- och systemleverantörer
* Grundläggande kännedom om ekonomi och lönesystem
Vår verksamhet bedrivs i fräscha lokaler i centrala Stockholm och Karlstad. Tjänsten är placerad i Karlstad och har målstyrd (oreglerad) arbetstid. Vi har kollektivavtal med Akademikerförbunden och Handels och förmåner i form av friskvårdsbidrag, lunchförmån och 30 dagars semester.
Hos oss är det viktigt att du får möjlighet att skapa balans mellan ditt arbete och privatliv och vi förutsätter ett ansvarstagande självledarskap och ger dig i gengäld stor frihet.
